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В Красноярском крае тестируют систему учета древесины ЛесЕГАИС

Главная Экономика
Красноярск
08:52 4 Сентября 2019
лес, вырубка, в красноярском крае
Автор: МИА «Россия сегодня»
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Красноярский край вошел в число пилотных регионов, где будут тестировать систему учета древесины и сделок с ней ЛесЕГАИС. Соответствующее соглашение было подписано на Национальном лесном форуме в Красноярске между краевым Минлесхозом и разработчиком электронной площадки - АО «НПЦ «САПСАН».

Новая система позволяет отслеживать сведения об электронном сопроводительном документе и местах складирования древесины.

«Внедрение электронного сопроводительного документа и его интеграцию в систему торговли лесными ресурсами переоценить невозможно. Будет сформирована удобная статистика, вырастет скорость получения информации о торговых сделках. Мы сегодня подписали знаковое соглашение – работа сдвинется на несколько шагов вперед», – отметил министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов.

Пилотный проект по внедрению системы ЛесЕГАИС также будет реализован в Пермском крае, Кировской области и Республике Коми, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

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