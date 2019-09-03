Красноярское отделение ПАО Сбербанк и строительные лидеры обсудили нюансы работы с эскроу-счетами

30 августа Сбербанк в Красноярске провел круглый стол, объединивший крупнейших застройщиков Красноярского края и республики Хакасия, а также представителей службы строительного надзора и жилищного контроля. Ключевыми темами круглого стола стали работа на строительном рынке в новых реалиях, процесс перехода на счета эскроу и проектное финансирование.

Новая схема работы с привлечением эскроу-счетов позволяет покупателям жилья быть уверенным в том, что дом будет сдан и они получат свою квартиру. Однако у застройщиков возникают вопросы по выстраиванию взаимоотношений с банками и покупателями, а также вопрос дальнейшей перспективы развития рынка.

Вице-президент ПАО Сбербанк Сергей Бессонов:

«Сегодняшнее мероприятие посвящено улучшению взаимоотношений между застройщиками и банком, поскольку при переходе на эскроу-счета всё более важным становится оптимальное и быстрое взаимоотношение между заемщиком и банком. При переходе на эскроу, единственным контрагентом, фактически фондирующим источником, становится банк. В этом случае застройщики четко должны понимать, какие условия у банков и как они работают для того, чтобы, когда потребуются деньги, максимально быстро их получить. На круглом столе мы хотим рассказать основные правила взаимодействия, а также выслушать ту боль, которая есть у застройщиков для того, чтобы скорректировать эти правила и сделать их лучше».

Сергей Бессонов заверил застройщиков, что Сбербанк готов к росту числа заявок и никаких проблем во взаимодействии со строителями не предвидит.

«Застройщик должен приходить к нам как можно раньше. Самое оптимальное – до того момента, как он получил разрешение на строительство. В таком случае у наших специалистов есть время для того, чтобы максимально подробно проанализировать проект и принять положительное решение, с которым он пойдет получать разрешение на стройку. Как только оно будет получено, можно сразу подписывать кредитную документацию и начинать финансирование», – пояснил Бессонов.

Для покупателя сделка приобретения жилья с вводом эскроу-счетов действительно стала гораздо безопаснее, ещё на ранних этапах нивелируются риски, связанные со срывом строительства. Кроме того, поступившие от покупателя на эскроу-счет деньги находятся в банке до окончания строительства, и переводятся застройщику только после ввода объекта в эксплуатацию. При срыве строительства деньги не пропадают, а возвращаются покупателю.

«Сейчас эскроу-счета открываются не только в Красноярске, но и в небольших городах Красноярского края и республике Хакасия. Мы видим, что география, с точки зрения расчетов, покрывает не только региональные столицы, и это радует. На текущий момент кредитный портфель нашего отделения составляет по этому направлению 12 млрд рублей. На сегодняшний день открыты 50 эскроу-счетов, и их количество растет с каждым днем. Благодаря этим показателям мы понимаем, что финансирование с помощью эскроу будет развиваться всё больше и в перспективе следующего года и будущих периодов», — отметил заместитель председателя Сибирского банка — управляющий Красноярским отделением ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Фото: ПАО «Сбербанк»

По материалам ПАО «Сбербанк»