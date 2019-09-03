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Крупный торговый центр в Красноярске признали банкротом

Главная Экономика
Красноярск
11:37 3 Сентября 2019
красноярск, экономика, общество, банкрот
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Арбитражный суд Красноярского края рассмотрел исковое заявление банка ВТБ о банкротстве ТРЦ «ПокровSKY». Высшая инстанция признала ответчика несостоятельным и ввела процедуру наблюдения. 

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что у банка были претензии к девелоперу торгового центра — ООО «Сибирский инвестор» — из-за кредита в 770 млн рублей. Деньги предоставлялись на развитие комплекса, построенного в развивающемся микрорайоне в 2016 году. В начале 2019-го владельцы выставили ТРЦ на продажу за 950 млн рублей — на крупный объект пока не нашлись покупатели, а сумма долга продолжала расти.  

«Факт неисполнения поручителем указанных обязательств послужил основанием для обращения банка в арбитражный суд Красноярского края с заявлением», — рассказаи в высшей инстанции. 

На текущий момент ответчик задолжал ВТБ 754 млн рублей в счет основного долга, 22 млн рублей неустойки и 50 тысяч рублей штрафа. По решению суда девелопер был признан банкротом, а сумму кредита и остальных выплат банк предъявил поручителям. 

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