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Красноярский край получил новую технику для тушения лесных пожаров

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Красноярск
10:57 3 Сентября 2019
общество, экономика, красноярск
Фотография © admkrsk.ru
Источник: sibnovosti.ru
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Краевой Лесопожарный центр обновляет парк специализированной техники и оборудования. По федеральной программе «Сохранение лесов» регион в 2109 году приобрел 28 единиц лесопожарной техники на 153 млн рублей.

В пресс-службе краевого правительства корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили, что закуплены малые патрульные комплексы на базе автомобиля УАЗ, пожарные автоцистерны, тракторы с навесным оборудованием, бульдозер, вездеход, седельные тягачи, тралы. Также лесные пожарные получили новую технику для передвижения в глухих лесах.

Передача оборудования состоялась в Дивногорске в рамках шестого этапа Национального лесного форума, который в эти дни проходит в Красноярском крае.

«Полученная техника уникальна по своим характеристикам. Еще 17 единиц мы планируем приобрести до конца года. И в течение трех лет в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» в край поступит более 550 миллионов рублей. Это позволит к 2021 году на 90 процентов переоснастить группировку Лесопожарного центра и серьезно подкрепить материально-техническую базу наших лесничеств», — отметил министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов. 

Приобретенную технику распределят по подразделениям краевого Лесопожарного центра и лесничествам во всех районах региона.

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