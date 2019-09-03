Красноярский край получил новую технику для тушения лесных пожаров

Краевой Лесопожарный центр обновляет парк специализированной техники и оборудования. По федеральной программе «Сохранение лесов» регион в 2109 году приобрел 28 единиц лесопожарной техники на 153 млн рублей.

В пресс-службе краевого правительства корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили, что закуплены малые патрульные комплексы на базе автомобиля УАЗ, пожарные автоцистерны, тракторы с навесным оборудованием, бульдозер, вездеход, седельные тягачи, тралы. Также лесные пожарные получили новую технику для передвижения в глухих лесах.

Передача оборудования состоялась в Дивногорске в рамках шестого этапа Национального лесного форума, который в эти дни проходит в Красноярском крае.

«Полученная техника уникальна по своим характеристикам. Еще 17 единиц мы планируем приобрести до конца года. И в течение трех лет в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» в край поступит более 550 миллионов рублей. Это позволит к 2021 году на 90 процентов переоснастить группировку Лесопожарного центра и серьезно подкрепить материально-техническую базу наших лесничеств», — отметил министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов.

Приобретенную технику распределят по подразделениям краевого Лесопожарного центра и лесничествам во всех районах региона.