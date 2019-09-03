Красноярский экономический форум изменит формат

В 2020 году Красноярский экономический форум пройдет в новом формате. В краевом правительстве заявили, что акценты будут смещены с общероссийских проблем на проекты, связанные с экономическим развитием Сибири.

Федеральные СМИ при этом сообщают, что правительство вовсе решило отменить КЭФ, который проводился в Красноярске с 2004 года. Якобы эту идею поддерживает премьер-министр Дмитрий Медведев. Федеральная власть решила организовать форум нацпроектов, который будет проходить в разных регионах страны. В 2020 году, например, гостей примет Казань, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на РБК.

Между тем, глава Красноярского края Александр Усс заявил, что в 2020 году КЭФ пройдет во второй половине февраля и будет посвящен сибирским темам.

«Енисейская Сибирь», как комплекс инвестиционных проектов, является проектом номер один в стране, с точки зрения масштабов и перспектив. В рамках территориального планирования у нас появился Ангаро-Енисейский кластер. Готовится указ Президента страны по ускоренному развитию этого макрорегиона. Все эти факторы дают нам основание считать, что красноярцы должны сосредоточиться прежде всего на себе и на близлежащих территориях, учитывая общероссийское значение реализуемых проектов», - отметил Александр Усс.

При этом губернатор подчеркнул, что Красноярский экономический форум остается площадкой федерального значения.

Фото: КЭФ-2019