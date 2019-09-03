3 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Инвестируй с умом

Главная Экономика
Красноярск
14:35 3 Сентября 2019
экономика, инвестиции, финансы, деньги
версия для печати Ico_print

Если бы в 2008 году вы инвестировали тысячу долларов в акции Netflix — тогда еще небольшой компании по прокату DVD – то вложенная вами сумма сегодня бы выросла до $60 тысяч.

Кому-то может показаться, что возможности упущены, и для современности это слишком долгий срок. С ним не согласятся те, кто вложил свои средства в акции производителя медицинского оборудования ShockWave и смог увеличить вложения более чем на 240% меньше чем за три месяца со дня выхода компании на рынок в начале марта этого года.

Инвестиции в ценные бумаги сегодня интересуют многих. Это главный способ сделать из денег еще больше денег, но мало кто действительно понимает, что это означает на практике. Фондовый рынок — это место, где деньги растут: здесь продаются и покупаются акции крупнейших компаний и реализуются самые смелые планы.

Чтобы принять лучшее инвестиционное решение, надо обладать знаниями и стратегией. Работа с фондовым рынком — это и искусство, и наука. Отбор идей для инвестирования — это многоэтапный процесс, который требует знаний и профессиональных навыков. Такими знаниями и навыками обладают эксперты ИК «Фридом Финанс».

Полный цикл услуг ИК «Фридом Финанс» включает: доступ к торгам в России и на ведущих мировых фондовых площадках, возможность приобретения не только акций, но и ETF, ПИФов, облигаций, а также участия в первичных размещениях*. Компания реализует новаторский формат офисов, включающих инвестиционные и банковские услуги, — ИК «Фридом Финанс» и Банка Фридом Финанс.

Но это далеко не все. ИК «Фридом Финанс» не только предоставляет доступ к торгам, но и своей аналитикой и обзорами рынка на русском языке помогает сориентироваться и принимать решения. Специалисты компании ежедневно анализируют внушительный объем материалов, которые доступны всем на сайте компании и в соцсетях.

Для тех, у кого нет возможности самому постоянно мониторить события на фондовых рынках, вникать в финансовые параметры и анализировать новостные события, ИК «Фридом Финанс» предлагает доверительное управление (ДУ) активами, направленное на достижение индивидуальных финансовых целей клиента.

За свою историю у компании с рейтингом надежности от одного из крупнейших международных агентств Standard & Poors (B-/B), прогноз – «стабильный», сформированы эффективные методы управления активами: портфель ДУ приносит доход, который опережает темпы роста индекса S&P500 почти на 40%. В него включены ценные бумаги самых ликвидных и крупных компаний мира. Наполнение портфеля регулярно пересматривается, в него добавляются новые перспективные акции. Аналитики ИК «Фридом Финанс» сегодня делают ставку на такие сектора, как биотехнологический и здравоохранение, высокие технологии, а также кибербезопасность.

Узнать больше и получить информацию о том, что такое фондовый рынок и какие инструменты доступны инвесторам, можно в офисе компании по адресу Проспект Мира, 26. Тел.: +7 (391) 204 65 06.
E-mail: krasnoyarsk@ffin.ru

Инвестируй с умом

* Под участием в IPO понимается возможность заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом которых являются инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, в соответствии с п.4 Указания Банка России от 16.02.2015 N 3565-У. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в РФ возможно только за счет квалицированных инвесторов. Настоящая информация не является индивидуальной инвестиционной консультацией. Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям), предназначены для квалифицированных инвесторов, в приведенной информации не принимаются во внимание ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. В соответствии с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов. Полная информация об услугах ООО ИК «Фридом Финанс» доступна на сайте ffin.ru и по телефону +7 (495) 783-91-73.

ООО ИК «Фридом Финанс» www.ffin.ru
Полная информация об услугах ООО ИК «Фридом Финанс» доступна на сайте ffin.ru и по телефону +7 (495) 783-91-73.
Фото: ИК «Фридом Финанс»
На правах рекламы 

Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярское отделение ПАО Сбербанк и строительные лидеры обсудили нюансы работы с эскроу-счетами

Красноярское отделение ПАО Сбербанк и строительные лидеры обсудили нюансы работы с эскроу-счетами

3 Сентября 2019 г.
Для покупателя сделка приобретения жилья с вводом эскроу-счетов действительно стала гораздо безопаснее
Новости Красноярска: Крупный торговый центр в Красноярске признали банкротом

Крупный торговый центр в Красноярске признали банкротом

3 Сентября 2019 г.
В отношении должника ввели процедуру наблюдения
Новости Красноярска: Красноярский край получил новую технику для тушения лесных пожаров

Красноярский край получил новую технику для тушения лесных пожаров

3 Сентября 2019 г.
Передача оборудования прошла в рамках Национального лесного форума
Новости Красноярска: Красноярский экономический форум изменит формат

Красноярский экономический форум изменит формат

3 Сентября 2019 г.
Федеральные СМИ сообщили об отмене форума
Новости Красноярска: В Эвенкии падение уровня воды в реках ведет к росту цен

В Эвенкии падение уровня воды в реках ведет к росту цен

1 Сентября 2019 г.
Реки в районе обмелели значительно раньше обычных сроков
Новости Красноярска: Красноярский край получит допсредства на здравоохранение

Красноярский край получит допсредства на здравоохранение

1 Сентября 2019 г.
Опубликован перечень поручений по итогам заседания российского правительства
Новости компаний
30/08
Дальневосточный банк поздравляет с Днём работников нефтяной, газовой и топливной промышленности
29/08
Сбербанк озвучил свои предложения по улучшению инвестиционного климата в Красноярском крае
28/08
Студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева получила медаль за высшее мастерство на WorldSkills Kazan 2019
28/08
Эксперты СФУ подготовят школьников к ЕГЭ
27/08
«Хит сезона»: красноярцам предлагают приобрести дом с участком по цене двухкомнатной квартиры
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске родители боятся водить детей в садик из-за «вспышки» менингита

В Красноярске родители боятся водить детей в садик из-за «вспышки» менингита

3 Сентября 2019 г.
Эксперты массовый характер заболевания отрицают
Новости Красноярска: 16-летняя школьница из Красноярска умерла в больнице Турции

16-летняя школьница из Красноярска умерла в больнице Турции

29 Августа 2019 г.
У девушки диагностировали «острый аппендицит»
Новости Красноярска: Фанат футбольного «Енисея» объявил голодовку до победы команды

Фанат футбольного «Енисея» объявил голодовку до победы команды

1 Сентября 2019 г.
Очередная игра – через неделю в Воронеже
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356