Инвестируй с умом

Если бы в 2008 году вы инвестировали тысячу долларов в акции Netflix — тогда еще небольшой компании по прокату DVD – то вложенная вами сумма сегодня бы выросла до $60 тысяч.

Кому-то может показаться, что возможности упущены, и для современности это слишком долгий срок. С ним не согласятся те, кто вложил свои средства в акции производителя медицинского оборудования ShockWave и смог увеличить вложения более чем на 240% меньше чем за три месяца со дня выхода компании на рынок в начале марта этого года.

Инвестиции в ценные бумаги сегодня интересуют многих. Это главный способ сделать из денег еще больше денег, но мало кто действительно понимает, что это означает на практике. Фондовый рынок — это место, где деньги растут: здесь продаются и покупаются акции крупнейших компаний и реализуются самые смелые планы.

Чтобы принять лучшее инвестиционное решение, надо обладать знаниями и стратегией. Работа с фондовым рынком — это и искусство, и наука. Отбор идей для инвестирования — это многоэтапный процесс, который требует знаний и профессиональных навыков. Такими знаниями и навыками обладают эксперты ИК «Фридом Финанс».

Полный цикл услуг ИК «Фридом Финанс» включает: доступ к торгам в России и на ведущих мировых фондовых площадках, возможность приобретения не только акций, но и ETF, ПИФов, облигаций, а также участия в первичных размещениях*. Компания реализует новаторский формат офисов, включающих инвестиционные и банковские услуги, — ИК «Фридом Финанс» и Банка Фридом Финанс.

Но это далеко не все. ИК «Фридом Финанс» не только предоставляет доступ к торгам, но и своей аналитикой и обзорами рынка на русском языке помогает сориентироваться и принимать решения. Специалисты компании ежедневно анализируют внушительный объем материалов, которые доступны всем на сайте компании и в соцсетях.

Для тех, у кого нет возможности самому постоянно мониторить события на фондовых рынках, вникать в финансовые параметры и анализировать новостные события, ИК «Фридом Финанс» предлагает доверительное управление (ДУ) активами, направленное на достижение индивидуальных финансовых целей клиента.

За свою историю у компании с рейтингом надежности от одного из крупнейших международных агентств Standard & Poors (B-/B), прогноз – «стабильный», сформированы эффективные методы управления активами: портфель ДУ приносит доход, который опережает темпы роста индекса S&P500 почти на 40%. В него включены ценные бумаги самых ликвидных и крупных компаний мира. Наполнение портфеля регулярно пересматривается, в него добавляются новые перспективные акции. Аналитики ИК «Фридом Финанс» сегодня делают ставку на такие сектора, как биотехнологический и здравоохранение, высокие технологии, а также кибербезопасность.

Узнать больше и получить информацию о том, что такое фондовый рынок и какие инструменты доступны инвесторам, можно в офисе компании по адресу Проспект Мира, 26. Тел.: +7 (391) 204 65 06.

E-mail: krasnoyarsk@ffin.ru

* Под участием в IPO понимается возможность заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом которых являются инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, в соответствии с п.4 Указания Банка России от 16.02.2015 N 3565-У. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в РФ возможно только за счет квалицированных инвесторов. Настоящая информация не является индивидуальной инвестиционной консультацией. Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям), предназначены для квалифицированных инвесторов, в приведенной информации не принимаются во внимание ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. В соответствии с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов. Полная информация об услугах ООО ИК «Фридом Финанс» доступна на сайте ffin.ru и по телефону +7 (495) 783-91-73.

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Полная информация об услугах ООО ИК «Фридом Финанс» доступна на сайте ffin.ru и по телефону +7 (495) 783-91-73.

Фото: ИК «Фридом Финанс»

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