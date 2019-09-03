Инвестируй с умом

Если бы в 2008 году вы инвестировали тысячу долларов в акции Netflix — тогда еще небольшой компании по прокату DVD – то вложенная вами сумма сегодня бы выросла до $60 тысяч.
Кому-то может показаться, что возможности упущены, и для современности это слишком долгий срок. С ним не согласятся те, кто вложил свои средства в акции производителя медицинского оборудования ShockWave и смог увеличить вложения более чем на 240% меньше чем за три месяца со дня выхода компании на рынок в начале марта этого года.
Инвестиции в ценные бумаги сегодня интересуют многих. Это главный способ сделать из денег еще больше денег, но мало кто действительно понимает, что это означает на практике. Фондовый рынок — это место, где деньги растут: здесь продаются и покупаются акции крупнейших компаний и реализуются самые смелые планы.
Чтобы принять лучшее инвестиционное решение, надо обладать знаниями и стратегией. Работа с фондовым рынком — это и искусство, и наука. Отбор идей для инвестирования — это многоэтапный процесс, который требует знаний и профессиональных навыков. Такими знаниями и навыками обладают эксперты ИК «Фридом Финанс».
Полный цикл услуг ИК «Фридом Финанс» включает: доступ к торгам в России и на ведущих мировых фондовых площадках, возможность приобретения не только акций, но и ETF, ПИФов, облигаций, а также участия в первичных размещениях*. Компания реализует новаторский формат офисов, включающих инвестиционные и банковские услуги, — ИК «Фридом Финанс» и Банка Фридом Финанс.
Но это далеко не все. ИК «Фридом Финанс» не только предоставляет доступ к торгам, но и своей аналитикой и обзорами рынка на русском языке помогает сориентироваться и принимать решения. Специалисты компании ежедневно анализируют внушительный объем материалов, которые доступны всем на сайте компании и в соцсетях.
Для тех, у кого нет возможности самому постоянно мониторить события на фондовых рынках, вникать в финансовые параметры и анализировать новостные события, ИК «Фридом Финанс» предлагает доверительное управление (ДУ) активами, направленное на достижение индивидуальных финансовых целей клиента.
За свою историю у компании с рейтингом надежности от одного из крупнейших международных агентств Standard & Poors (B-/B), прогноз – «стабильный», сформированы эффективные методы управления активами: портфель ДУ приносит доход, который опережает темпы роста индекса S&P500 почти на 40%. В него включены ценные бумаги самых ликвидных и крупных компаний мира. Наполнение портфеля регулярно пересматривается, в него добавляются новые перспективные акции. Аналитики ИК «Фридом Финанс» сегодня делают ставку на такие сектора, как биотехнологический и здравоохранение, высокие технологии, а также кибербезопасность.
Узнать больше и получить информацию о том, что такое фондовый рынок и какие инструменты доступны инвесторам, можно в офисе компании по адресу Проспект Мира, 26. Тел.: +7 (391) 204 65 06.
E-mail: krasnoyarsk@ffin.ru