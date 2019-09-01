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В Эвенкии падение уровня воды в реках ведет к росту цен

Главная Экономика
Красноярск
13:35 1 Сентября 2019
цены, реки, чс
Автор: Sibnovosti.ru
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В поселках Эвенкийского муниципального района выросли цены на продукты. Причиной стало обмеление рек, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Проблемы, вызванные падением уровня воды в местных водоемах, стали предметом обсуждения на заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. По данным официального сайта Эвенкии, в этому году реки обмелели намного раньше обычных сроков, так что завозить грузы водным транспортом уже невозможно.

«Отсутствие перевозок по воде, конечно же, послужило повышению цен», - признала на совещании заместитель главы района Елена Загорец.

«Прошу в ближайшие сроки предпринять дополнительные меры. А именно подключить авиацию, глав поселений, проанализировать все возможные способы доставки. Ажиотажа быть не должно - по основным видам продовольственные товары есть в достаточном количестве. Свяжитесь с теплоходом «Рея», снимайте грузы, мобилизуйте мелкосидящие транспортные средства. С предпринимателями нужен диалог. На беде наживаться нельзя, это не тот случай», - дал в связи с эти поручения руководитель Эвенкии Евгений Васильев.

Фото: официальный сайт Эвенкийского муниципального района

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