Красноярский край получит допсредства на здравоохранение

Красноярский край оказался в числе четырех российских регионов, получивших дополнительные средства на строительство объектов здравоохранения. Решение об этом было принято на заседании российского правительства, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Заседание правительства РФ прошло 29 августа. Перечень принятых на нем решений опубликован на сайте совмина. В нем, в частности, говорится о выделении минздраву России из резервного фонда правительства в 2019 году бюджетных ассигнований «для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов здравоохранения, завершения расчетов по заключенным государственным контрактам и укрепления материально-технической базы медицинских организаций».

Республика Хакасия, Красноярский край, а также Кемеровская и Самарская области получат в общей сложности 421,5 млн руб. В документе не расписывается, какие средства и на какие объекты получит средства каждый регион.

Фото: yandex.com