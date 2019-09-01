1 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский край получит допсредства на здравоохранение

Главная Экономика
Красноярск
12:39 1 Сентября 2019
здравоохранение, правительство, субсидии
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярский край оказался в числе четырех российских регионов, получивших дополнительные средства на строительство объектов здравоохранения. Решение об этом было принято на заседании российского правительства, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Заседание правительства РФ прошло 29 августа. Перечень принятых на нем решений опубликован на сайте совмина. В нем, в частности, говорится о выделении минздраву России из резервного фонда правительства в 2019 году бюджетных ассигнований «для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов здравоохранения, завершения расчетов по заключенным государственным контрактам и укрепления материально-технической базы медицинских организаций».

Республика Хакасия, Красноярский край, а также Кемеровская и Самарская области получат в общей сложности 421,5 млн руб. В документе не расписывается, какие средства и на какие объекты получит средства каждый регион.

Фото: yandex.com

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Эвенкии падение уровня воды в реках ведет к росту цен

В Эвенкии падение уровня воды в реках ведет к росту цен

1 Сентября 2019 г.
Реки в районе обмелели значительно раньше обычных сроков
Новости Красноярска: Администрация Красноярска снова решила перекредитоваться

Администрация Красноярска снова решила перекредитоваться

30 Августа 2019 г.
Мэрия берет кредиты на 2,8 млрд рублей
Новости Красноярска: Красноярскому краю пообещали лидерство по урожайности в Сибири

Красноярскому краю пообещали лидерство по урожайности в Сибири

30 Августа 2019 г.
Главное, чтоб погода не подвела
Новости Красноярска: Власти Красноярского края сделают акцент на развитии Таймыра

Власти Красноярского края сделают акцент на развитии Таймыра

30 Августа 2019 г.
Губернатор Александр Усс посетил с рабочим визитом в Дудинку
Новости Красноярска: Счетная палата опубликовала первые итоги проверки расходов на Универсиаду в Красноярске

Счетная палата опубликовала первые итоги проверки расходов на Универсиаду в Красноярске

27 Августа 2019 г.
Ревизоры указали на нарушения при реализации концепции ИКТ-инфраструктуры
Новости Красноярска: Мэрия купит 60 квартир нуждающимся красноярцам

Мэрия купит 60 квартир нуждающимся красноярцам

21 Августа 2019 г.
Жилье передадут людям, которых переселяют из аварийных домов
Новости компаний
30/08
Дальневосточный банк поздравляет с Днём работников нефтяной, газовой и топливной промышленности
29/08
Сбербанк озвучил свои предложения по улучшению инвестиционного климата в Красноярском крае
28/08
Студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева получила медаль за высшее мастерство на WorldSkills Kazan 2019
28/08
Эксперты СФУ подготовят школьников к ЕГЭ
27/08
«Хит сезона»: красноярцам предлагают приобрести дом с участком по цене двухкомнатной квартиры
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На выходных в Красноярск придет похолодание

На выходных в Красноярск придет похолодание

30 Августа 2019 г.
Будет пасмурно
Новости Красноярска: Силовики провели обыски в офисе у красноярских энергетиков

Силовики провели обыски в офисе у красноярских энергетиков

30 Августа 2019 г.
В МРСК «Сибири» прокомментировали ситуацию
Новости Красноярска: В Николаевке готовят к сносу более 200 частных домов

В Николаевке готовят к сносу более 200 частных домов

28 Августа 2019 г.
Распоряжение опубликовано на сайте мэрии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356