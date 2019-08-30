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Администрация Красноярска снова решила перекредитоваться

Главная Экономика
Красноярск
16:10 30 Августа 2019
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Администрация Красноярска планирует взять в кредит 2,8 млрд рублей. Власти готовят аукционы по привлечению банковских средств по возобновляемым и невозобновляемым кредитным линиям. 

Цель привлечения новых займов – получение дополнительной экономии за счет закрытия кредитов, взятых ранее под более высокие проценты. В итоге муниципальный долг увеличен не будет, заверили корреспондента Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

«Проведение аукционов в целях замещения имеющихся кредитов города – это обычная ежегодная практика, которая носит системный характер», - пояснили в мэрии.

Напомним, что в феврале этого года городская администрация взяла в кредит 1,8 млрд рублей. Цель была такая же – закрыть займы, взятые под более высокие проценты.

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