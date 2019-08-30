Красноярскому краю пообещали лидерство по урожайности в Сибири

Красноярский края вновь может стать лидером по урожайности в Сибири. Такое заявление сделал глава края Александр Усс. Главное теперь, чтобы не подвела погода.

«В этом году посевная прошла в нормальные агротехнические сроки, с дождями все более-менее ровно было. Темпы уборки являются средними. Урожайность на 2-3 центнера с гектара в сравнении с прошлым годом лучше. Если погода не подведет, то, думаю, край вновь будет лидером в Сибири по урожайности. Он эту пальму первенства удерживает много лет», - заявил Усс.

Напомним,в большинстве районов Красноярского края началась уборочная кампания. В ней по всему краю будут задействованы 2,4 тысячи зерноуборочных комбайнов. Сейчас в полях работает более трети из них.

В 2019 году аграрии уберут урожай сельхозкультур на площади около 1,5 млн га, что на уровне прошлого года.