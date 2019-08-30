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Власти Красноярского края сделают акцент на развитии Таймыра

Главная Экономика
Красноярск
09:50 30 Августа 2019
экономика, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Губернатор Александр Усс в ходе рабочего визита в Дудинку провел совещание по вопросам социально-экономического развития Таймыра. Глава региона обозначил главные задачи на ближайшее время: создание развитой инфраструктуры на севере и повышение качества жизни населения, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мы ожидаем в ноябре принятия значимых федеральных инициатив, касающихся льгот для предпринимателей, а также повышения уровня качества жизни наших северян до среднероссийских значений. Наши пожелания по этим инициативам выражаются в перечне необходимых социальных объектов и в дополнительном финансировании, они соответствующим образом оформлены. Развитие экономики Красноярского края в ближайшие годы будет связано с Таймыром», — цитирует губернатора пресс-служба краевого правительства. 

Александр Усс подчеркнул, что в Арктической зоне будут реализованы крупные инвестпроекты в сфере добычи никеля и нефти, а также переработки угля. Работать в этих направлениях будут ведущие российские промышленные компании. 

За счет реализации инвестиционных проектов на севере будут созданы несколько тысяч новых рабочих мест. Только освоение Пайяхского нефтяного месторождения позволит трудоустроить около четырех тысяч специалистов. Кроме того, это даст толчок к развитию инфраструктуры – уже сейчас в районе ремонтируют школы, детские сады и жилье.

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