Счетная палата опубликовала первые итоги проверки расходов на Универсиаду в Красноярске

Счетная палата России отчиталась о результатах проверки расходов на подготовку Универсиады в Красноярске в части реализации концепции информационно-коммуникационной инфраструктуры. В целом ревизоры поставили краевым властям удовлетворительную оценку – аудит показал, что все цели были выполнены в полном объеме, бюджетные средства использованы эффективно.

Однако Счетная палата указала на ряд недостатков при реализации концепции ИКТ-инфраструктуры в Красноярске, которые необходимо учесть при подготовке соответствующего проекта для проведения студенческих соревнований в Екатеринбурге в 2023 году.

Ревизоры акцентировали внимание на сорванных сроках утверждения плана ИКТ-инфраструктуры оргкомитетом студенческих игр. Концепция была принята с опозданием на 2 года — 31 августа 2016 года. При этом в 2017 году реализация проекта вообще находилась под угрозой, так как краевое правительство расторгло госконтракт с ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» по разработке технического проекта. В экстренном порядке был определен новый подрядчик - ПАО «Ростелеком».

Также аудиторы указали на «беспрецедентно низкую» долю региональных инвестиций в проект — 1% от ассигнований из федерального бюджета.

«Счетная палата представила рекомендации для эффективного использования ИКТ-наследия Универсиады-2019. В частности, правительство Красноярского края должно определить объемы и источники покрытия затрат на его содержание, разработать предложения по дальнейшей промышленной эксплуатации ИКТ-инфраструктуры. Также контрольное ведомство предлагает внести платформу ЕИС в единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных государств – членов Евразийского экономического союза», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Счетной палаты России.

Напомним, что зимняя Универсиада в Красноярске прошла со 2 по 12 марта 2019 года. Краевая полиция возбудила 10 уголовных дел, связанных с нецелевыми тратами бюджетных средств на подготовку и проведение соревнований. Общий ущерб от действий недобросовестных фирм оценивают в 45 млн рублей.

Фото: krsk2019.ru