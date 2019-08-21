Мэрия купит 60 квартир нуждающимся красноярцам

Мэрия Красноярска объявила более 60 аукционов по покупке квартир — жилье передадут людям, которых переселяют из аварийных домов и детям-сиротам. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Продать квартиры могут и застройщики, и обычные красноярцы. Главное, чтобы жилье соответствовало всем требованиям: квартира должна быть готова к проживанию и иметь чистовую отделку.

​«Ежегодно администрацией города в рамках действующих программ приобретается в среднем 100-150 квартир. В этом году перед нами стоит серьезная задача – обеспечить комфортным и благоустроенным жильем более 250 детей-сирот и граждан, которые проживают в аварийных домах. На эти цели из вышестоящих бюджетов выделено порядка 550 миллионов рублей», – сказал руководитель департамента градостроительства Роман Соколов.

Аукционы размещены на сайте госзакупок. Во вторую волну попадут еще более 150 предложений о продаже. Средняя рыночная стоимость квадратного метра уже утверждена и составляет для однокомнатных квартир – 56,5 тыс. рублей, для двухкомнатных – 56 тыс. рублей, для трехкомнатных – 56,3 тыс. рублей.