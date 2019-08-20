Средняя зарплата в Красноярском крае приблизилась к 50 тысячам рублей

В Красноярском крае выросла средняя зарплата. По данным Красноярскстата, в первом полугодии 2019 года средний ежемесячный доход жителей региона составлял 48 тысяч 980 рублей. Эта сумма на 7,6% выше, чем год назад. Однако статистики подчеркивают, что учитывают номинальную начисленную зарплату, без вычета налогов.

Значительнее всего выросли зарплаты работников, занятых в сферах торговли и ремонта транспорта – прибавка составила 14,8%. Такие специалисты зарабатывают по 32,2 тысячи рублей. Зарплаты в научно-технической сфере увеличились на 13,3% до 62,5 тысяч рублей.

Доходы сотрудников, занятых административной деятельностью, выросли на 12,7% до 34,3 тысяч рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Падение доходов статистики отметили в строительной сфере на 4,9% за год. Средняя зарплата составляет 42,5 тысячи рублей.