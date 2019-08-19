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Главгосэкспертиза России стала партнером «Норникеля»

Главная Экономика
Красноярск
13:51 19 Августа 2019
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
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«Норникель» продолжает внедрять новые сервисы и технологии на объектах горно-металлургической отрасли. Для повышения эффективности реализуемых инвестпроектов 15 августа промышленники заключили соглашение о сотрудничестве с Главгосэкспертизой России. Документ подписали начальник ведомства Игорь Манылов и статс-секретарь — вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков.

«Мы внедряем новые технологии, позволяющие использовать опыт и интеллектуальный потенциал экспертов еще на стадии инвестиционного планирования. Экспертиза трансформируется в институт, занимающийся инжинирингом и комплексным решением вопросов, касающихся инвестиционных проектов и становится связующим звеном между участниками строительного комплекса», — отметил в рамках встречи Игорь Манылов.

По словам Дмитрия Пристанскова, подписанное соглашение актуально для «Норникеля», так как компания сегодня реализует амбициозные задачи по модернизации промышленных активов. Большое внимание также уделяется экологическим инициативам и проектам роста.

«Важно, чтобы наши проектные решения отвечали всем требованиям и при этом получали поддержку на экспертном уровне. Совместная активная работа позволит повысить качество проектирования. Поэтому мы рассматриваем Главгосэкспертизу России как партнера», — пояснил вице-президент «Норникеля».

В рамках подписанного соглашения Главгосэкспертиза России будет составлять «дорожную карту» по управлению сроками представления документов на экспертизу. Специалисты пропишут места проведения процедуры (центральный аппарат или филиал учреждения) и составят графики будущих семинаров ведомства по отраслевой тематике, связанной с качеством подготовки проектной документации и инженерных изысканий.

По материалам компании «Норникель» 

Фото: «Норникель» 

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