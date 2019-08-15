На тушение лесных пожаров в Красноярском крае дополнительно выделено 733 млн рублей

Красноярский край получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на тушение лесных пожаров. По распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева региону выделено 733 млн рублей.

«Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении в 2019 году Рослесхозу из резервного фонда Правительства РФ 733,1 млн рублей на обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров в Красноярском крае на площади 1,02 млн гектаров», - говорится в официальном сообщении на сайте краевого правительства.

Также дополнительное финансирование получат Якутия и Иркутская область. Общий размер поддержки составит 1,9 млрд рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что из-за лесных пожаров в Красноярском крае, а также в частности на территории Эвенкийского и Богучанского районов действует режим ЧС. Доступ людей в леса ограничен.

Фото: Авиалесоохрана