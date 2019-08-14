На строительство корпуса шарыповского психоневрологического интерната выделено 140 млн рублей

Красноярский край получит 140 млн рублей на завершение строительства нового корпуса шарыповского психоневрологического дома-интерната. В пресс-службе краевого правительства сообщили, что деньги выделены в рамках нацпректа «Демография».

В деревне Глядень возводят спальный корпус на 75 мест. Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2020 года, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Также на заседании краевого правительства были утверждены изменения в госпрограмму Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» в части приобретения транспорта для доставки пожилых жителей сел в медицинские учреждения.

«Изначально в госпрограмме было запланировано приобретение 22 машин, но благодаря экономии средств, образовавшейся в результате проведения торгов, появилась возможность покупки еще 5 единиц автотранспорта», - отметила министр социальной политики края Ирина Пастухова.

Таким образом, сельские территории края получат 27 машин в рамках национального проекта «Демография».