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На строительство корпуса шарыповского психоневрологического интерната выделено 140 млн рублей

Главная Экономика
Красноярск
09:59 14 Августа 2019
общество, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярский край получит 140 млн рублей на завершение строительства нового корпуса шарыповского психоневрологического дома-интерната. В пресс-службе краевого правительства сообщили, что деньги выделены в рамках нацпректа «Демография». 

В деревне Глядень возводят спальный корпус на 75 мест. Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2020 года, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Также на заседании краевого правительства были утверждены изменения в госпрограмму Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» в части приобретения транспорта для доставки пожилых жителей сел в медицинские учреждения.

«Изначально в госпрограмме было запланировано приобретение 22 машин, но благодаря экономии средств, образовавшейся в результате проведения торгов, появилась возможность покупки еще 5 единиц автотранспорта», - отметила министр социальной политики края Ирина Пастухова.

Таким образом, сельские территории края получат 27 машин в рамках национального проекта «Демография».

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