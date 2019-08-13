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Красноярский край подтвердил международный рейтинг экономической стабильности

Главная Экономика
Красноярск
09:29 13 Августа 2019
бюджет, рейтинги, экономика, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Международное агентство «Standard & Poor’s» подтвердило стабильный кредитный рейтинг Красноярского края. В официальном релизе компании указано, что рейтинг региона остается на уровне «ВВ» с прогнозом «Стабильный».

«Мы считаем, что в ближайшие три года Красноярский край продолжит демонстрировать профицит и небольшой дефицит с учетом капитальных расходов благодаря устойчивому росту доходов на уровне выше среднероссийских показателей, последовательно реализуя политику консолидации бюджета», – отмечают эксперты.

В краевом правительстве расценивают заключение аналитиков как показатель эффективной бюджетной и налоговой политики региональной власти. По оценкам краевого Минфина, регион сможет демонстрировать профицит бюджета до конца 2021 года.

«По итогам 2018 года по основным экономическим и финансовым показателям край традиционно входит в десятку лидеров среди субъектов страны. Дефицит краевого бюджета снижен в десять раз от планируемого и составил 1,8 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы приросли к уровню 2017 года на 25,2 млрд рублей и составили 198,8 млрд рублей. Это максимальный прирост за последние три года. Отмечу еще одну положительную тенденцию – с начала текущего года госдолг уменьшился на 8 млрд рублей», - отметил министр финансов края Владимир Бахарь.

Также аналитики агентства «Standard & Poor’s» отметили рост налоговых поступлений в Красноярском крае за счет увеличения объемов производства и запуска новых мощностей по добыче и переработке нефти и металлов.

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