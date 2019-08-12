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Краевые власти выплатили компенсации пострадавшим от паводка жителям Канска

Главная Экономика
Красноярск
10:15 12 Августа 2019
красноярск, общество, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Региональные власти оказывают адресную помощь пострадавшим от паводков в Красноярском крае. На счета перечислено 5,8 млн рублей в качестве компенсаций для 1350 жителей Канска. Еще полмиллиона рублей предназначено для людей из Канского района. Более 70 человек получат пиломатериалы для восстановления жилья.

«Обследованием жилых помещений и оценкой объема материалов, необходимого для проведения ремонтно-восстановительных работ, занимается специальная комиссия. На сегодняшний день помощь оказана 10 семьям, — передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ранее сообщалось, что пострадавшим от паводка в Канске выплатят максимальные компенсации в размере 50 тысяч рублей из краевого резервного фонда. По закону при частичной утрате имущества в чрезвычайной ситуации полагается материальная помощь в размере 20 тысяч рублей, при полной утрате имущества – 50 тысяч. Губернатор Александр Усс поручил всем жителям Канска предоставить максимальные выплаты.

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