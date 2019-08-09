Более 95% красноярцев выбирают для технологического присоединения Россети Сибирь 

Более 95% всех заявок на технологическое присоединение потребителей в Красноярском крае направляется в адрес филиала компании «Россети Сибирь». При этом всего в регионе работает 46 электросетевых компаний. Такую статистику подготовил Совет потребителей, объединяющий представителей власти, бизнеса и общественных объединений.

«Потребители знают «Россети Сибирь» как ответственную компанию, и потому в подавляющем большинстве направляют заявки именно ей, несмотря на наличие десятков других вариантов. Конечно, бывают случаи, когда по указанному адресу нет сетей компании, и заявки приходится передавать работающим на месте организациям. И если они справляются со своей работой – хорошо, а если нет, то тут надо поднимать вопрос о консолидации таких сетей на базе «Россетей», - прокомментировал председатель Совета потребителей Анатолий Матюшенко.

За первое полугодие красноярский филиал «Россети Сибирь» исполнил около 3 тысяч заявок на технологическое присоединение. Этой темы касалось около 10 % всех обращений потребителей в компанию. Почти 80 % заявок было подано через «личный кабинет» на сайте компании, а также профильный ресурс Портал-ТП.РФ.

Кроме того, в Россети Сибирь запущена специальная программа «Технологическое присоединение под ключ». Она позволят переложить на специалистов компании всю работу в рамках техприсоединения, которая, согласно законодательству, возлагается на самого потребителя.