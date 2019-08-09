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Чистая прибыль «Русала» по МСФО в I полугодии сократилась в 1,7 раза

Главная Экономика
Красноярск
15:06 9 Августа 2019
итоги, металлургия, производство, предприятие, финансы
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Чистая прибыль ОК "РУСАЛ" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2019 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,7 раза и составила 558 миллионов долларов, следует из сообщения компании.

Скорректированный чистый убыток составил 98 миллионов долларов против скорректированной чистой прибыли в 535 миллионов долларов годом ранее, нормализованная чистая прибыль снизилась на 38,3%, до 599 миллионов долларов. Скорректированный показатель EBITDA упал в 2,1 раза, до 528 миллионов долларов, что преимущественно было обусловлено снижением цены алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) и цены котировального периода.

Выручка снизилась на 5,2%, до 4,736 миллиарда долларов, в том числе от продаж первичного алюминия - на 4,5%, до 3,877 миллиарда долларов, что в первую очередь было обусловлено падением средней цены реализации на 15,6%, которое было частично компенсировано ростом объемов реализации на 13,2%. Выручка от реализации глинозема упала на 23,9%, до 340 миллионов долларов. Общая себестоимость реализации выросла на 9,1%, до 3,931 миллиарда долларов преимущественно в связи с ростом объемов реализации первичного алюминия, который был частично компенсирован обесценением российского рубля по отношению к доллару США.

Капитальные затраты "Русала" в I полугодии в алюминиевом сегменте выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года в 1,6 раза, до 202 миллионов долларов, в глиноземном сегменте - снизились на 31%, до 116 миллионов долларов. Чистый долг компании в течение второго квартала практически не изменился (снижение на 0,5%) и на 30 июня составил 7,52 миллиарда долларов.

Во втором квартале чистая прибыль "Русала" увеличилась относительно предыдущего квартала на 4,4%, до 285 миллионов долларов, скорректированная чистая прибыль составила 5 миллионов долларов против убытка на 103 миллиона долларов, нормализованная чистая прибыль практически не изменилась, составив 299 миллионов долларов. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 33,6%, до 302 миллионов долларов, выручка увеличилась на 18,2%, до 2,566 миллиарда долларов.

ОК "РУСАЛ" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2018 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. Компания присутствует в 13 странах, в ней заняты около 64 тысячи человек. "Русал" в 2018 году увеличил производство алюминия на 1,3%, до 3,753 миллиона тонн.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»
Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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