Пользователи портала госуслуг в Красноярске получат штрафы ГИБДД в электронном виде

Почта России запустила онлайн-сервис в Красноярском крае. Теперь пользователи портала госуслуг смогут получать штрафы ГИБДД в электронном виде. Для этого в личном кабинете в меню «Настройки» необходимо подключить онлайн-доставку заказных писем, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу министерства цифрового развития Красноярского края. После этого все штрафы ГИБДД будут отображаться в личном кабинете на портале госуслуг.

«Новый сервис позволяет гражданам моментально узнавать о наличии нового штрафа с подробным описанием правонарушения. Кроме того, подобные нововведения помогают сократить время и расходы на доставку писем», - считает министр цифрового развития Николай Распопин.

Кроме того, можно оформить доставку электронных уведомлений о штрафах на электронную почту. Для этого необходимо указать номер телефона и e-mail на сайте.