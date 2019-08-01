В Красноярске создадут «Цифровую долину»

Краевые власти задумали создать в Красноярске «Цифровую долину». Это будет кластер, который обеспечит it-разработчиков комфортными помещениями, ресурсами и вычислительными мощностями. При строительстве «Цифровой долины» планируют объединить несколько высокотехнологичных зданий, центром станет технопарк площадью 19 тысяч квадратных метров, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«Сегодня мы приступили к обсуждению возможного создания цифровой долины в Красноярске – проекта, который при воплощении его в жизнь может стать одним из самых грандиозных по своим масштабам в регионе, а также дать существенный толчок развитию цифровой экосистемы города и края», - отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.

Для обустройства «Цифровой долины» планируют использовать наследие Универсиады, а также ресурсный потенциал Красноярского научного центра и института космический и информационных технологий СФУ.