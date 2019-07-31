Объем автокредитов в Красноярске вырос на 20%

Красноярцы стали чаще брать автокредиты. По данным «Объединенного кредитного бюро», в первом полугодии 2019 года жители краевого центра получили автозаймов на сумму 3,8 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 20%.

В текущем году в Красноярске за шесть месяцев выдано 4,5 тысячи кредитов – против 3,2 тысяч в 2018 году. Средний чек по автокредиту составляет 913,8 тысяч рублей, что выше прошлых показателей на 11%, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ОКБ.

Объем оформленных автозаймов по России также увеличился, но не столь значительно, как в Красноярске. Рост по стране составил 10% - в денежном выражении выдано кредитов на 43,5 млрд рублей, оформлено 51,5 тысяч автокредитов.