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Объем автокредитов в Красноярске вырос на 20%

Главная Экономика
Красноярск
09:27 31 Июля 2019
банки, кредиты, авто, машина, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярцы стали чаще брать автокредиты. По данным «Объединенного кредитного бюро», в первом полугодии 2019 года жители краевого центра получили автозаймов на сумму 3,8 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 20%.

В текущем году в Красноярске за шесть месяцев выдано 4,5 тысячи кредитов – против 3,2 тысяч в 2018 году. Средний чек по автокредиту составляет 913,8 тысяч рублей, что выше прошлых показателей на 11%, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ОКБ.

Объем оформленных автозаймов по России также увеличился, но не столь значительно, как в Красноярске. Рост по стране составил 10% - в денежном выражении выдано кредитов на 43,5 млрд рублей, оформлено 51,5 тысяч автокредитов.

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