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«Полюс» наращивает объемы

Главная Экономика
Красноярск
14:00 29 Июля 2019
итоги, промышленность, производство, металлургия
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Компания «Полюс» ожидаемо нарастила в первом полугодии 2019 года объемы добычи золота. Показатели также выше и аналогичного периода прошлого года. Параллельно менеджмент увеличивал количество новой техники и оптимизировал системы управления.

Первое полугодие 2019 года стало для компании «Полюс» крайне удачным. Но не только удача здесь является причиной. Слаженная работа коллектива и грамотные действия топ-менеджмента – основные факторы успеха.

«Полюс» наращивает объемы

Цифры

Если смотреть на ситуацию в цифрах, то общий объем производства золота в полугодовом сопоставлении (по сравнению с 1-м полугодием прошлого года) вырос на 16% и составил около 40 тонн. За второй квартал в годовом сопоставлении общее производство золота выросло на 14%. Объем переработки руды составил более 21 тысячи тонн, что на 15% больше показателей прошлого года.

«Полюс» наращивает объемы

Также зафиксирован рост коэффициента извлечения драгоценного металла. Увеличение составило по сравнению с предыдущим годом 26%. Учитывая операционные результаты первого полугодия 2019-го, годовой объем производства золота компанией должен составить около 2,8 млн унций золота (87 тонн), что соответствует прогнозу. Существенную долю в этих цифрах показали месторождения Олимпиада и Благодатное, расположенные в Красноярском крае.

«Полюс» наращивает объемы

«Полюс» вновь показал сильные квартальные результаты. Этому способствовали выход на проектную мощность Наталкинского ГОКа и продолжающаяся реализация на всех наших активах проектов развития. На Наталке мы ведем непрерывную работу по повышению операционной эффективности, включая реализацию инициатив, направленных на увеличение уровня извлечения», - заявил Павел Грачев, генеральный директор «Полюс».

«Полюс» наращивает объемы

Ответственность

Руководитель также добавил, что компания в данный момент нацелена на повышение открытости в области ESG (Экология. Социальная ответственность. Управление).

«Во втором квартале в ответ на растущее число соответствующих запросов международных инвесторов мы опубликовали специальный доклад о безопасности хвостохранилищ на предприятиях «Полюса». В докладе подробно описаны технические характеристики хвостохранилищ компании, история создания, текущий статус эксплуатации и обслуживания. Полюс придерживается информационной открытости и привержен обеспечению безопасности на всех своих активах».

В частности, заказаны видеосистемы и приборы идентификации водителей, проведены испытания системы контроля усталости водителей.

«Полюс» наращивает объемы

«Сегодня компания «Полюс» – это один из лучших примеров эффективного производства, технологического прогресса, заботы о безопасности труда и охране окружающей среды. Задачи по добыче руды и выпуску золота перевыполняются. В планах – дальнейшая модернизация производства, технологические инновации, запуск нового оборудования и обновление парка техники.  Мы не стоим на месте и готовы постоянно развиваться для решения еще более амбициозных задач, - рассказал Александр Токаренко, и.о. управляющего директора «Полюс Красноярск».

«Полюс» наращивает объемы
«Полюс» наращивает объемы

Что касается новой техники, то, например, за отчетный период на Олимпиадинское месторождение «Полюс» доставил три самосвала CAT 777E грузоподъемностью 90 тонн, четыре бульдозера, четыре буровых станка SmartROC D65, один экскаватор Komatsu PC400-7 и один колесный погрузчик Komatsu WA430-6. На Благодатном появился бульдозер Komatsu D63E-12.

«Полюс» наращивает объемы

Помимо основной деятельности, «Полюс» продолжает реализовывать социальные, образовательные и культурные программы в регионах своего присутствия. К примеру, в Магадане проведены финал 4-го конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» и фестиваль современного искусства «Территория. Магадан». В Красноярске в рамках программы подготовки к обучению горным специальностям состоялся первый выпуск «Полюс класса».

«Полюс» наращивает объемы

Фото: АО «Полюс Красноярск»
По материалам АО «Полюс Красноярск»

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