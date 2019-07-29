Сбербанк увеличивает доступность банковских услуг в деревнях и поселках Красноярского края

Сбербанк увеличивает доступность услуг в деревнях и поселках Красноярского края. У жителей появилась возможность не только оплачивать покупки по банковским картам, но и снимать наличные деньги в магазинах. О новой услуге рассказал заместитель председателя Сибирского банка - управляющий Красноярским отделением ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

«Мы запустили новый проект в тех населенных пунктах, где Сбербанк ранее не был представлен. Уже 26 поселков и деревень в регионе оборудованы терминальными устройствами, которые позволяют не только оплачивать услуги по карте, но и выдавать денежно-наличные средства. Каждый житель может снять сумму от 100 до 5000 рублей, не выезжая за пределы своего населенного пункта. В перспективе мы планируем внедрить дополнительные инструменты по оплате коммунальных и других услуг», — сказал представитель банка.

До конца года такие терминалы появятся в 100 населенных пунктах края.

Предоставляя местным жителям возможность снять наличные, предприниматели остаются в плюсе. Банк платит бизнесу комиссию за каждую такую операцию.

«Предприниматель оплачивает только комиссию по торговому эквайрингу — эта услуга стандартная и зависит от оборотов продаж», — сказал Дмитрий Солнцев.

Одной из первых к новому экономическому проекту присоединилась предприниматель из села Частоостровское Емельяновского района Екатерина Феданкова.

«Я начала тестировать программу в мае 2019 года. Мы заметили существенное снижение расходов. Местные жители пока только узнают о возможности снять наличные в кассе, надеемся, что приток желающих будет только увеличиваться», — сказала предприниматель.

Чтобы принять участие в проекте и установить на кассах новые терминальные устройства, бизнесменам необходимо выполнить два условия — перейти на УСН и иметь доступ в интернет.

Отметим, что новая программа имеет федеральный масштаб — банк выполняет стратегические важные задачи по развитию финансовых возможностей для жителей удаленных поселков.

«Предоставляемый Сбербанком инструмент очень интересен. Это и социальная направленность — возможность получения финансовых услуг в отдаленных территориях. Проект также помогает развивать малый бизнес. Мы полностью поддерживаем данное развитие», — подытожила заместитель министра экономики и регионального развития Ольга Чернышева.

Фото: ПАО «Сбербанк»

По материалам ПАО «Сбербанк»