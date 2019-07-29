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РУСАЛ во втором квартале увеличил выпуск алюминия на 1% до 938 тыс. тонн

Главная Экономика
Красноярск
13:06 29 Июля 2019
итоги, производство, металлургия, предприятие
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Компания РУСАЛ во втором квартале текущего года произвел 938 тыс. тонн алюминия - на 1% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом говорится в отчете об операционных результатах компании, распространенном в пятницу на Гонконгской фондовой бирже.

"Производство алюминия во втором квартале 2019 года составило 938 тыс. тонн (рост на 1% в квартальном исчислении). При этом на сибирские заводы пришлось 93% от общего объема выпуска", - отмечается в документе.

Красноярский алюминиевый завод выпустил за 1 полугодие 2019 года  504 тысячи тонн товарного алюминия, доля продукция высокого передела превысила 35%.

Средняя цена реализации алюминия составила 1970 долларов за тонну, увеличившись на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»
Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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