Энергетические предприятия En+ Group выработали в первом полугодии 2019 года 36,9 млрд кВт⋅ч электроэнергии

Энергетические предприятия компании En+ Group, ведущего вертикально интегрированного производителя алюминия и электроэнергии, в первом полугодии 2019 года выработали 36,9 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что на 5,4% больше, чем в январе-июне 2018 года. При этом, прирост выработки за счет обновления оборудования ГЭС группы в Восточной Сибири в рамках программы «Новая энергия» составил за это время 595 млн кВт⋅ч.

Компания En+ Group подвела итоги работы в первом полугодии 2019 года. Общее производство электроэнергии на энергетических предприятиях группы за этот период составило 36,9 млрд кВт⋅ч (на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года).

При этом, производство электроэнергии на гидроэлектростанциях En+ Group в январе-июне 2019 года составило 28,7 млрд кВт⋅ч (рост на 9,1% к первому полугодию 2018-го). Доля группы в общем производстве электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Сибири составила в первом полугодии около 33,1%, ГЭС группы произвели около 61,2% всей выработки ГЭС ОЭС Сибири.

В первом полугодии 2019 года выработка ГЭС Ангарского каскада (Иркутской, Братской и Усть-Илимской) выросла на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 19,6 млрд кВт⋅ч. Увеличение выработки обусловлено ростом уровня воды в водохранилищах ГЭС Ангарского каскада. Уровень воды в Байкале на конец второго квартала 2019 года достиг 456,56 м в Тихоокеанской системе высот (ТО) (конец второго квартала 2018 года - 456,17 м).

Суммарная выработка Красноярской ГЭС в январе-июне 2019 года составила 9,1 млрд кВт⋅ч (на 9% меньше, чем в первом полугодии 2018 года). Боковой приток в Красноярском водохранилище во втором квартале 2019 года составил 2572 м3/с (86,3% от нормы) по сравнению с 3104 м3/с (104,2% от нормы) вo втором квартале 2018 года.

Абаканская солнечная станция произвела за полгода 3,5 млн кВт⋅ч электроэнергии (рост на 9,4% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года) на фоне благоприятных погодных условий.

В отчетном периоде продолжилась реализация ключевого инвестиционного проекта энергетического сегмента En+ Group – программы модернизации ГЭС «Новая энергия». В первом полугодии 2019 года улучшенное оборудование гидростанций обеспечило прирост выработки в объеме 595 млн кВт⋅ч.

Напомним, что в июле, с замены гидроагрегата №2 началось обновление Иркутской ГЭС в рамках программы модернизации гидроэлектростанций En+ Group. Новый гидроагрегат будет введен в эксплуатацию не позднее 1 июля 2020 года. В рамках программы модернизации к 2023 году 4 из 8 гидроагрегатов станции будут заменены. В результате мощность каждого из них вырастет с 82,8 МВт до 105,7 МВт.

В первом полугодии 2019 года выработка электроэнергии на тепловых электростанциях группы составила 8,2 млрд кВт⋅ч (на 5,7% меньше, чем в первом полугодии 2018 года). Отпуск тепла в январе-июне 2019 года составил 15,1 млн Гкал (на 3,8% меньше, чем в первом полугодии 2018-го).

Фото: пресс-служба Красноярской ГЭС

По материалам пресс-службы Красноярской ГЭС