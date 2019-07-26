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На подготовку красноярских школ к новому учебному году потратят 350 млн рублей

Главная Экономика
Красноярск
16:46 26 Июля 2019
школа, экономика, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске на подготовку школ в новому учебному году выделено 350 млн рублей. Источники финансирования — краевой и городской бюджеты, сообщили в региональном правительстве. 

Деньги будут направлены на обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия, а также проведение ремонтов.

В большинстве учебных заведений города заменят двери и окна, отремонтируют напольное покрытие, а также системы освещения. В некоторых школах к сентябрю приведут в порядок медицинские кабинеты, столовые, рекреации, спортивные залы и кабинеты. Почти во все учреждения поступит новая мебель и оборудование, заверили в министерстве образования. 

«На выполнение работ отведено несколько недель. График приемки школ уже составлен. Как и в прошлом году, оценка подготовки учреждений к новому учебному году будет дана раньше обычных сроков, не в 20-х числах августа, а с 6 по 16 августа», — сказала руководитель главного городского управления образования Татьяна Ситдикова.

Отмечается, что в 8 школах появятся многофункциональные спортивные пространства и детские городки. В залах установят беговые дорожки, теннисные столы, новые баскетбольные, футбольные и гимнастические площадки. 

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