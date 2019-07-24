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РУСАЛ завершает строительство литейного комплекса мощностью 120 тыс. тонн на БоАЗе

Главная Экономика
Красноярск
11:36 24 Июля 2019
завод, строительство, металлургия, губернатор, визит
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РУСАЛ сообщает о визите губернатора Красноярского края Александра Усса на Богучанский алюминиевый завод, где завершается строительство современного литейного комплекса мощностью 120 тыс. тонн.

Сплавы, которые будет производить новая литейная установка, предназначены для автомобильной промышленности. Спрос на данную продукцию наиболее широк на рынках Японии, Индонезии, Турции, Южной Кореи, Германии, США и других направлениях.

Визит делегации Красноярского края – первое официальное посещение производственной площадки РУСАЛа в Таежном после ввода в промышленную эксплуатацию первой серии Богучанского алюминиевого завода, состоявшемся в ходе Красноярского экономического форума в марте 2019 года.

Программа посещения включала в себя осмотр основных производственных цехов БоАЗа – серии электролизеров и литейного отделения. Глава региона отметил высокий уровень используемых на заводе технологий и оборудования, в частности, системы сухой газоочистки и замкнутого водооборота, при использовании которых воздействие на окружающую среду минимально.

Помимо двух работающих литейных комплексов по розливу первичного алюминия делегации была представлена строящаяся линия по производству алюминиевых сплавов итальянской компании Properzi. Первый металл здесь планируют получить уже в сентябре этого года.

«Продукция завода уже сейчас востребована как на российском, так и на мировом рынке, а после запуска литейного комплекса, мы уверены, что сможем расширить клиентскую базу и увеличить поставки высокотехнологичных сплавов для автомобильной отрасли», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

После осмотра производства губернатор провел совещание по вопросам социально-экономического развития поселка Таежный. Александр Усс отметил высокий темп строительства жилья для работников Богучанского алюминиевого завода и развития социальной инфраструктуры поселка. Так, с 2015 года были сданы 470 квартир для заводчан, еще несколько жилых домов на 320 квартир находятся в заключительной стадии строительства.

Помимо этого, к концу текущего года в поселке будут достроены два детских сада с бассейном на 250 детей каждый, поликлиника и общеобразовательная школа. Параллельно завершается строительство объектов инженерной инфраструктуры. После сдачи в эксплуатацию они будут переданы безвозмездно в муниципальную собственность района.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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Организации: РУСАЛ
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