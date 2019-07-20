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Опубликован список самых невостребованных профессий в России

Главная Экономика
Красноярск
16:04 20 Июля 2019
работа, безработица, учитель, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Институт труда при соответствующем министерстве проанализировал рынок на предмет самых невостребованных профессий в России. Данные приводят РИА Новости.

Как оказалось, практически отсутствует спрос на учителей средней школы и бухгалтеров. Также нет дефицита среди продавцов и охранников.

«Низкий спрос на педагогов средней школы - 1,0% (0,7% - в 2016 году), бухгалтеров – 1,4% (1,1% - в 2016 году). Несмотря на массовость этих профессий, рабочие места, в основном, заполнены, и можно говорить об удовлетворенном спросе», – сообщили во Институте.

При этом в данный момент на рынке есть нехватка в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также в среднем персонале художественных галерей, музеев, библиотек. Требуются квалифицированные специалисты в сферах сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства.

Напомним, ранее в Росстате определили самые частые профессии среди мужчин и женщин в России. У первых это - водители, рабочие заводов и строители. У вторых - продавцы и работники образования.

Экономика / НОВОСТИ
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