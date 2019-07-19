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На строительство рулежной дорожки в аэропорту Красноярска поступило 600 млн рублей

Главная Экономика
Красноярск
11:19 19 Июля 2019
общество, красноярск, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Правительство РФ выделило из резервного фонда 600 млн рублей на строительство рулежной дорожки в аэропорту Красноярска. Об этом говорится в распоряжении кабмина.  

Общий объем инвестиций в строительство составит 1,9 млрд рублей. Деньги будут в полном объеме выделены из федерального бюджета. 

Работы в воздушной гавани начнутся уже в июле и завершатся в 2020 году. Реализация проекта позволит увеличить количество взлетов и посадок самолетов до 24-26 в час. Сейчас предел составляет 12 рейсов. Новая рулежная дорожка снимет ограничение в развитии красноярского аэропорта на ближайшие 7-10 лет. 

 

Напомним, строительство рулежной дорожки будет реализовано в рамках проекта по созданию хаба «Аэрофлота» на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка. Международный транспортный узел авиаперевозчик рассчитывает открыть к 2023 году.

Кроме того, обсуждается вопрос введения в воздушной гавани города режима «открытого неба». Это позволит снять ограничения на полеты для иностранных перевозчиков. 

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