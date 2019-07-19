В Красноярске перестанет действовать скидка по транспортным картам

Красноярские перевозчики отменяют скидки по транспортным картам. С 25 июля для всех пассажиров начнет действовать единая цена поездки – 26 рублей. При этом все льготы по социальным картам будут сохранены, обещают в «Красноярскавтотрансе». Ранее владельцам транспортных карт предоставлялась скидка в один рубль на каждую поездку, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.

В мэрии сообщили, что отменить дисконт пришлось из-за жалоб перевозчиков на нехватку средств. В «сложившихся экономических условиях» они не хотят предоставлять скидку даже после повышения цен на проезд в автобусах, которое произошло в феврале.

Зимой маршрутчики уже вводили временный мораторий на транспортные карты, чтобы заставить правительство быстрее пересмотреть тарифы на проезд. Тогда властям удалось договориться с предпринимателями, карты снова стали работать, но за пополнение счета с пассажиров начали взымать комиссию в полтора процента.

Напомним, что 22 февраля цены на проезд в автобусах Красноярска выросли на четыре рубля до 26 рублей.