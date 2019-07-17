Госдолг Красноярского края снизился на 8 млрд рублей

Властям Красноярского края удалось снизить госдолг региона. С начала года задолженность края перед федерацией снизилась со 103,9 до 96 млрд рублей. Это показатель соответствует уровню госдолга на начало 2017 года. Такие данные представили на совещании у губернатора Александра Усса.

«Устойчивое исполнение краевого бюджета в первом полугодии позволяет говорить о том, что до конца года он будет исполнен в запланированных параметрах. При этом ожидаем, что собственные доходы будут исполнены выше плановых значений», – сказал на совещании министр финансов края Владимир Бахарь.

Глава региона поручил членам правительства продолжать процесс оздоровления экономики и поставил перед ними ряд задач. В частности, губернатор заявил о необходимости стимулировать муниципалитеты или отдельные поселения формировать собственные бюджеты. Особое внимание нужно уделить работе с нацпроектами. Красноярский край должен попасть в 10-ку передовых регионов по их реализации. Основные расходы, как и в предыдущие годы, будут направлены на строительство социальных учреждений — школ, детских садов, больниц и ФАПов.

Губернатор также поручил формировать общественные пространства в Красноярске перед предстоящим юбилеем города.

«У нас был хороший старт по благоустройству Красноярска, и мы продолжим эту линию. Каждое лето в городе должны появляться новые знаковые объекты – может быть, не столь масштабные, но которые украшают территорию и демонстрируют, что мы готовим Красноярск к 400-летию. Это мост, который максимум в течение года должен соединить БКЗ и Музейный центр. Необходимо завершить проект острова Татышев и начать работы на нем в следующем бюджетном году», — пояснил губернатор.

Напомним, сейчас в регионе идет работа по подготовке проекта закона на следующие три года. Внесение проекта бюджета в Заксобрание края планируется до 15 октября 2019 года.