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Краевое правительство повысило величину прожиточного минимума

Главная Экономика
Красноярск
08:58 17 Июля 2019
бедность, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае из-за сезонного роста цен выросла величина прожиточного минимума. Региональное правительство повысило показатель на 3,6 процента в связи с подорожанием плодоовощной продукции, рыбы, молока и говядины.

Таким образом, во втором квартале 2019 года прожиточный минимум в Красноярске составляет 12 682 рубля, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. В центральных и южных районах региона - 12 038 рублей, на Крайнем Севере – 17 332 рубля, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, – 14 226 рублей.

Председатель краевого правительства Юрий Лапшин отметил, что увеличение прожиточного минимума повлечет дополнительные расходы краевого бюджета.

«У нас есть ряд мер социальной поддержки, привязанных к величине прожиточного минимума, на общую сумму порядка пяти миллиардов рублей в год. И увеличение ВПМ соответствующим образом отразится на росте расходных обязательств бюджета», - заявил премьер.

Юрий Лапшин добавил, что правительство обязано реагировать на реальное изменение текущих цен.

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