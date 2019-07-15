Сбербанк представил красноярцам новые сервисы для малого и среднего бизнеса

В Красноярском крае реализуется Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». Представители Сбербанка и правительства сибирского региона провели совместную пресс-конференцию, на которой рассказали, какие возможности открываются перед бизнесменами и какой эффект развитие малых и средних компаний окажет на экономику края.

По словам вице-президента и руководителя дирекции GR Сбербанка Андрея Шарова, банк сегодня предоставляет предпринимателям широкий спектр программ: льготное кредитование, поддержка сельхозпроизводителей, цифровые сервисы для экспортеров, а также образовательные платформы, разработанные совместно с крупнейшей IT-компанией Google.

Спикер отметил, что в России наблюдается тенденция на увеличение деловой активности. Этому, в первую очередь, способствуют программы льготного кредитования. Сбербанк совместно с правительством РФ предоставляет заемщикам кредиты по сниженной процентной ставке — 8,5% годовых. Кредитный портфель Сбербанка в целом стране по итогам I полугодия 2019-го года составил 1,4 трлн рублей. Из них более 102 млрд рублей приходится на СФО. В Красноярском крае было выдано 1,8 тыс. кредитов на сумму 15,2 млрд рублей.

Еще более низкие ставки Сбербанк предлагает для производителей сельхозтоваров — от 1 до 5 % годовых. В Красноярском крае одобрено заявок по этой программе на 810 млн рублей.

В рамках пресс-конференции Андрей Шаров презентовал цифровой сервис для экспортеров, который позволит предпринимателям за семь дней возместить НДС в размере 20%. Таким образом, сроки возврата сокращаются в 13 раз.

«Мы единственные в России, кто разработал данную программу совместно с налоговыми органами. Сбербанк рассчитывает, что красноярские компании, занимающиеся экспортом товаров и услуг, обратятся к нам и в короткие сроки вернут НДС. Кроме того, банк предлагает предпринимателям широкий спектр услуг, позволяющих выполнять большинство операций онлайн, не выходя из дома», — сказал спикер.

По словам министра экономики и регионального развития Красноярского края Егора Васильева, Сбербанк активно включился в реализацию нацпроекта по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса.

«Для правительства Красноярского края важно сотрудничество со Сбербанком. В регионе зарегистрировано более 112,5 тыс. предприятий. Наша цель сегодня довести долю малого и среднего предпринимательства с 16% до 23%. Правительство региона также реализует программы поддержки предпринимателей — финансирование увеличено до 500 млн рублей. Кроме того, губернатором Красноярского края была подписана «дорожная карта» по улучшению условий для бизнесменов. Мы рады, что Сбербанк всегда находится на острие самых новых и прогрессивных технологий, своими решениями осуществляет вклад в движение по этой карте и в развитие бизнеса в целом», — отметил Васильев.

Заместитель председателя Сибирского банка - управляющий Красноярским отделением ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев добавил, что в Красноярске хорошими темпами идет развитие малого и среднего бизнеса.

«Мы это отмечаем и в росте количества предпринимателей, которые становятся нашими новыми клиентами, и в росте объемов их кредитования», — сказал он.

По данным за I полугодие 2019-го года, свое дело открыли 6,7 тыс. красноярцев. Каждые 25 минут один предприниматель из региона получает кредит. Время выдачи займов сократилось до 7 минут.

По материалам ПАО «Сбербанк»

Фото: Сбербанк