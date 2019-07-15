15 июля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сбербанк представил красноярцам новые сервисы для малого и среднего бизнеса

Главная Экономика
Красноярск
17:01 15 Июля 2019
общество, экономика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае реализуется Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». Представители Сбербанка и правительства сибирского региона провели совместную пресс-конференцию, на которой рассказали, какие возможности открываются перед бизнесменами и какой эффект развитие малых и средних компаний окажет на экономику края.

По словам вице-президента и руководителя дирекции GR Сбербанка Андрея Шарова, банк сегодня предоставляет предпринимателям широкий спектр программ: льготное кредитование, поддержка сельхозпроизводителей, цифровые сервисы для экспортеров, а также образовательные платформы, разработанные совместно с крупнейшей IT-компанией Google.

Спикер отметил, что в России наблюдается тенденция на увеличение деловой активности. Этому, в первую очередь, способствуют программы льготного кредитования. Сбербанк совместно с правительством РФ предоставляет заемщикам кредиты по сниженной процентной ставке — 8,5% годовых. Кредитный портфель Сбербанка в целом стране по итогам I полугодия 2019-го года составил 1,4 трлн рублей. Из них более 102 млрд рублей приходится на СФО. В Красноярском крае было выдано 1,8 тыс. кредитов на сумму 15,2 млрд рублей.

Еще более низкие ставки Сбербанк предлагает для производителей сельхозтоваров от 1 до 5 % годовых. В Красноярском крае одобрено заявок по этой программе на 810 млн рублей.

В рамках пресс-конференции Андрей Шаров презентовал цифровой сервис для экспортеров, который позволит предпринимателям за семь дней возместить НДС в размере 20%. Таким образом, сроки возврата сокращаются в 13 раз.

«Мы единственные в России, кто разработал данную программу совместно с налоговыми органами. Сбербанк рассчитывает, что красноярские компании, занимающиеся экспортом товаров и услуг, обратятся к нам и в короткие сроки вернут НДС. Кроме того, банк предлагает предпринимателям широкий спектр услуг, позволяющих выполнять большинство операций онлайн, не выходя из дома», — сказал спикер.

По словам министра экономики и регионального развития Красноярского края Егора Васильева, Сбербанк активно включился в реализацию нацпроекта по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса.

«Для правительства Красноярского края важно сотрудничество со Сбербанком. В регионе зарегистрировано более 112,5 тыс. предприятий. Наша цель сегодня довести долю малого и среднего предпринимательства с 16% до 23%. Правительство региона также реализует программы поддержки предпринимателей — финансирование увеличено до 500 млн рублей. Кроме того, губернатором Красноярского края была подписана «дорожная карта» по улучшению условий для бизнесменов. Мы рады, что Сбербанк всегда находится на острие самых новых и прогрессивных технологий, своими решениями осуществляет вклад в движение по этой карте и в развитие бизнеса в целом», — отметил Васильев.

Сбербанк представил красноярцам новые сервисы для малого и среднего бизнеса

Заместитель председателя Сибирского банка - управляющий Красноярским отделением ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев добавил, что в Красноярске хорошими темпами идет развитие малого и среднего бизнеса.

«Мы это отмечаем и в росте количества предпринимателей, которые становятся нашими новыми клиентами, и в росте объемов их кредитования», — сказал он.

По данным за I полугодие 2019-го года, свое дело открыли 6,7 тыс. красноярцев. Каждые 25 минут один предприниматель из региона получает кредит. Время выдачи займов сократилось до 7 минут.

По материалам ПАО «Сбербанк»

Фото: Сбербанк

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский внешнеторговый оборот вырос при сокращении экспорта

Красноярский внешнеторговый оборот вырос при сокращении экспорта

14 Июля 2019 г.
Таможенники подвели итоги за первые пять месяцев 2019 года
Новости Красноярска: В Красноярском крае повысилось качество молочной продукции

В Красноярском крае повысилось качество молочной продукции

12 Июля 2019 г.
Количество фальсификата снизилось в два раза
Новости Красноярска: Красноярский край потратит 14 млрд рублей на увеличение рождаемости

Красноярский край потратит 14 млрд рублей на увеличение рождаемости

11 Июля 2019 г.
Деньги будут освоены до 2024 года
Новости Красноярска: Поезда красноярского метрополитена поедут без машинистов

Поезда красноярского метрополитена поедут без машинистов

11 Июля 2019 г.
Впервые в России в подземке хотят ввести беспилотное управление
Новости Красноярска: На краевых предприятиях увеличилось количество вакансий

На краевых предприятиях увеличилось количество вакансий

11 Июля 2019 г.
На постоянную работу требуется 46 тысяч сотрудников
Новости Красноярска: Абаканскую протоку в Красноярске очистят за 30 млн рублей

Абаканскую протоку в Красноярске очистят за 30 млн рублей

8 Июля 2019 г.
Работы рассчитаны на два года
Новости компаний
12/07
Зарегистрирован товарный знак «Берген»/Bergen для сайдинга комбината «Волна»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярская полиция возбудила 10 уголовных дел после Универсиады

Красноярская полиция возбудила 10 уголовных дел после Универсиады

10 Июля 2019 г.
Ущерб от преступлений составил 45 млн рублей
Новости Красноярска: Школьница из Красноярска придумала безопасные двери для детей

Школьница из Красноярска придумала безопасные двери для детей

15 Июля 2019 г.
Конструкции можно устанавливать в любых помещениях
Новости Красноярска: Красноярца Михаила Развожаева назначили и.о. губернатора Севастополя

Красноярца Михаила Развожаева назначили и.о. губернатора Севастополя

12 Июля 2019 г.
Он будет руководить регионом пока не изберут нового губернатора
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356