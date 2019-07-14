Красноярский внешнеторговый оборот вырос при сокращении экспорта

Внешнеторговый оборот Красноярского края по итогам первых пяти месяцев 2019 года достиг $3,98 млрд. Из этого объема на экспорт приходится $2,88 млрд, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Данные за период с января по май привело Сибирское таможенное управление. Согласно его подсчетам, крупнейшим покупателем красноярской продукции по-прежнему являются Нидерланды. На королевство приходится $1,2 млрд краевого экспорта в стоимостном выражении. Китай заметно отстает с показателем $505,3 млрд. В топ-3 также входит Германия ($353,6 млрд).

По итогам пяти месяцев 2018 года внешнеторговый оборот Красноярского края был меньше – $3,79 млрд. Но экспорт тогда был больше – $3,03 млрд. Кроме того, если сравнивать аналогичные периоды 2018 и 2019 годов, то стоит отметить, что красноярский экспорт в Китай и ФРГ снизился (примерно на $50 млн и $67 млн соответственно), а в Нидерланды, напротив, - вырос (почти на $200 млн).

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