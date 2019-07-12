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В Красноярском крае повысилось качество молочной продукции

Главная Экономика
Красноярск
09:57 12 Июля 2019
продукты, магазины, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Краевой Роспотребнадзор подвел итоги проверок качества молочной продукции в магазинах Красноярского края. В ведомстве отметили, что в первом полугодии 2019 года было проверено почти 800 торговых точек. Специалисты исследовали более 3,5 тысяч проб молочной продукции. Только 4% исследованных образцов не соответствовали нормативам – это в три раза меньше, чем в первом полугодии 2018 года.

«По микробиологическим показателям исследовано 1083 пробы, удельный вес проб, несоответствующих требованиям нормативных документов, составил 16%, по физико-химическим показателям исследовано – 380 проб молочной продукции, удельный вес проб, несоответствующих требованиям нормативных документов, составил 11 %, в том числе по показателям фальсификации – 2,6 % , что в 2 раза меньше, чем в аналогичном полугодии 2018 года», - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что количество фальсификата снизилось в два раза, а молочной продукции с содержанием антибиотиков вовсе не было обнаружено.

По выявленным нарушениям наложены штрафы на общую сумму 870 тысяч рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

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