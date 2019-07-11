11 июля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский край потратит 14 млрд рублей на увеличение рождаемости

Главная Экономика
Красноярск
12:43 11 Июля 2019
экономика, медицина, общество
Источник: Енисей
версия для печати Ico_print

Красноярский край потратит более 14 млрд рублей на увеличение рождаемости в регионе. Эти деньги будут освоены до 2024 года. Кроме того, 12,6 млрд рублей выделены на улучшение жизни пенсионеров. 

«К 1 сентября 22 района края получат мобильные бригады для доставки в больницы людей преклонного возраста, проживающих в сельской местности. Появятся дополнительные койки для лечения возрастных пациентов», — рассказали в министерстве социальной политики края. 

В регионе продолжается переподготовка медицинского персонала по направлению гериатрии. 

«Будут открываться дополнительные койки для людей старшего возраста и человек сможет получать особую помощь медицинскую по показаниям своего возрастного ценза. Кроме того, вводится диспансеризация людей, к 2024 году будет охвачено 70% всей численности таких граждан», — пояснила министр социальной политики Ирина Пастухова.   

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Поезда красноярского метрополитена поедут без машинистов

Поезда красноярского метрополитена поедут без машинистов

11 Июля 2019 г.
Впервые в России в подземке хотят ввести беспилотное управление
Новости Красноярска: На краевых предприятиях увеличилось количество вакансий

На краевых предприятиях увеличилось количество вакансий

11 Июля 2019 г.
На постоянную работу требуется 46 тысяч сотрудников
Новости Красноярска: Абаканскую протоку в Красноярске очистят за 30 млн рублей

Абаканскую протоку в Красноярске очистят за 30 млн рублей

8 Июля 2019 г.
Работы рассчитаны на два года
Новости Красноярска: Пострадавшим от паводка в Канске выплатят по 50 тысяч рублей

Пострадавшим от паводка в Канске выплатят по 50 тысяч рублей

5 Июля 2019 г.
Также они смогут получить единовременную адресную выплату в 10 тысяч рублей
Новости Красноярска: Рекрутеры опубликовали самые дорогие вакансии в Сибири

Рекрутеры опубликовали самые дорогие вакансии в Сибири

4 Июля 2019 г.
Предложение о работе в Красноярске заняло третью строчку
Новости Красноярска: Красноярскому краю отменили штрафы за неосвоенные федеральных средства

Красноярскому краю отменили штрафы за неосвоенные федеральных средства

3 Июля 2019 г.
Речь о субсидиях от Минсельхоза
Новости компаний
05/07
Восстановление нарушенного благоустройства под общественный контроль
04/07
Представлена программа празднования 400-летия Енисейска
04/07
База отдыха СибГУ им. М.Ф. Решетнева «Комета» ждет вас: цены ниже среднего
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские ученые объяснили, почему медведи нападают на людей

Красноярские ученые объяснили, почему медведи нападают на людей

8 Июля 2019 г.
Как избежать столкновения с хищником
Новости Красноярска: Красноярская полиция возбудила 10 уголовных дел после Универсиады

Красноярская полиция возбудила 10 уголовных дел после Универсиады

10 Июля 2019 г.
Ущерб от преступлений составил 45 млн рублей
Новости Красноярска: Медведь вышел на туристическую поляну на севере Красноярского края

Медведь вышел на туристическую поляну на севере Красноярского края

7 Июля 2019 г.
Никто из людей не пострадал
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356