Красноярский край потратит 14 млрд рублей на увеличение рождаемости

Красноярский край потратит более 14 млрд рублей на увеличение рождаемости в регионе. Эти деньги будут освоены до 2024 года. Кроме того, 12,6 млрд рублей выделены на улучшение жизни пенсионеров.

«К 1 сентября 22 района края получат мобильные бригады для доставки в больницы людей преклонного возраста, проживающих в сельской местности. Появятся дополнительные койки для лечения возрастных пациентов», — рассказали в министерстве социальной политики края.

В регионе продолжается переподготовка медицинского персонала по направлению гериатрии.