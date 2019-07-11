11 июля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Поезда красноярского метрополитена поедут без машинистов

Главная Экономика
Красноярск
11:48 11 Июля 2019
общество, красноярск, метро
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
версия для печати Ico_print

Красноярское метро может стать первым в России метрополитеном с беспилотным управлением. Об этом на совещании с губернатором Красноярского края заявил министр транспорта в регионе Константин Демитров. 

«В России такого метро еще нет, однако эти подходы широко используются в мировой практике», —сказал министр. 

Строительство метрополитена в Красноярске находится в стадии разработки — уже утверждено техническое задание на корректировку проектно-сметной документации. Эта мера является необходимой, так как предыдущие данные геологоразведки устарели. Ранее проект одобрил президент России Владимир Путин. 

Напомним, согласно концепции, в Красноярске построят девять станций «подземки» протяженностью 12,6 км. Проектировщики учли современные тренды строительства метро, они сократили длину станций вдвое, уменьшили количество вагонов и усовершенствовали технологии управления движением. 

До конца года должны быть проведены геологические работы на всех станциях, эксперты также предложат новое решение по способу прокладки линий метро. 

 

«Есть возможность сделать наземное скоростное метро либо классически провести ветку под землей. Проектировщик должен предложить нам целесообразный вариант исходя из эффективности, экономичности, применения новых технологий», — сказал на совещании губернатор Александр Усс.

Глава региона поручил министру транспорта окончательно определиться о способе прокладки линии метро к лету 2020 года. Следующим этапом станет проектирование первых пяти станций и подготовка проектно-сметной документации для их строительства.

Отметим, что линия метро будет связана с трамвайной сетью и городской электричкой. К 2020 году в краевом центра появится скоростной трамвай, который будет курсировать по маршруту «КрасТЭЦ - Предмостная площадь – ул. Матросова». Скорость электротранспорта составит около 40 км/ч. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На краевых предприятиях увеличилось количество вакансий

На краевых предприятиях увеличилось количество вакансий

11 Июля 2019 г.
На постоянную работу требуется 46 тысяч сотрудников
Новости Красноярска: Абаканскую протоку в Красноярске очистят за 30 млн рублей

Абаканскую протоку в Красноярске очистят за 30 млн рублей

8 Июля 2019 г.
Работы рассчитаны на два года
Новости Красноярска: Пострадавшим от паводка в Канске выплатят по 50 тысяч рублей

Пострадавшим от паводка в Канске выплатят по 50 тысяч рублей

5 Июля 2019 г.
Также они смогут получить единовременную адресную выплату в 10 тысяч рублей
Новости Красноярска: Рекрутеры опубликовали самые дорогие вакансии в Сибири

Рекрутеры опубликовали самые дорогие вакансии в Сибири

4 Июля 2019 г.
Предложение о работе в Красноярске заняло третью строчку
Новости Красноярска: Красноярскому краю отменили штрафы за неосвоенные федеральных средства

Красноярскому краю отменили штрафы за неосвоенные федеральных средства

3 Июля 2019 г.
Речь о субсидиях от Минсельхоза
Новости Красноярска: В Красноярске заблокировали сайт по продаже санкционного сыра

В Красноярске заблокировали сайт по продаже санкционного сыра

3 Июля 2019 г.
На портале можно было купить «Камамбер», «Маасдам Фрико», «Бри», «Дор блю» и другие виды сыров
Новости компаний
05/07
Восстановление нарушенного благоустройства под общественный контроль
04/07
Представлена программа празднования 400-летия Енисейска
04/07
База отдыха СибГУ им. М.Ф. Решетнева «Комета» ждет вас: цены ниже среднего
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцы задолжали 150 млн рублей за вывоз мусора

Красноярцы задолжали 150 млн рублей за вывоз мусора

9 Июля 2019 г.
Депутаты отчитались о действии «мусорной реформы»
Новости Красноярска: Красноярские медики рассказали о вреде клубники

Красноярские медики рассказали о вреде клубники

9 Июля 2019 г.
Можно получить сильную аллергическую реакцию и отравление
Новости Красноярска: На Красноярский край обрушился ливень с градом

На Красноярский край обрушился ливень с градом

10 Июля 2019 г.
Погода испортилась резко
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356