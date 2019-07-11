Поезда красноярского метрополитена поедут без машинистов

Красноярское метро может стать первым в России метрополитеном с беспилотным управлением. Об этом на совещании с губернатором Красноярского края заявил министр транспорта в регионе Константин Демитров.

«В России такого метро еще нет, однако эти подходы широко используются в мировой практике», —сказал министр.

Строительство метрополитена в Красноярске находится в стадии разработки — уже утверждено техническое задание на корректировку проектно-сметной документации. Эта мера является необходимой, так как предыдущие данные геологоразведки устарели. Ранее проект одобрил президент России Владимир Путин.

Напомним, согласно концепции, в Красноярске построят девять станций «подземки» протяженностью 12,6 км. Проектировщики учли современные тренды строительства метро, они сократили длину станций вдвое, уменьшили количество вагонов и усовершенствовали технологии управления движением.

До конца года должны быть проведены геологические работы на всех станциях, эксперты также предложат новое решение по способу прокладки линий метро.

«Есть возможность сделать наземное скоростное метро либо классически провести ветку под землей. Проектировщик должен предложить нам целесообразный вариант исходя из эффективности, экономичности, применения новых технологий», — сказал на совещании губернатор Александр Усс.

Глава региона поручил министру транспорта окончательно определиться о способе прокладки линии метро к лету 2020 года. Следующим этапом станет проектирование первых пяти станций и подготовка проектно-сметной документации для их строительства.

Отметим, что линия метро будет связана с трамвайной сетью и городской электричкой. К 2020 году в краевом центра появится скоростной трамвай, который будет курсировать по маршруту «КрасТЭЦ - Предмостная площадь – ул. Матросова». Скорость электротранспорта составит около 40 км/ч.