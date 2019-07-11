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На краевых предприятиях увеличилось количество вакансий

Главная Экономика
Красноярск
10:52 11 Июля 2019
работа, вакансии, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае значительно увеличилось количество вакансий на предприятиях. В пресс-службе Агентства труда и занятости населения сообщили, что на постоянную работу требуется 46 тысяч сотрудников.

В тройку отраслей, которые испытывают наибольшую потребность в кадрах, входят строительство, государственное управление и обеспечение военной безопасности, обрабатывающие производства.

Так, акционерному обществу «Сибагропромстрой» в Красноярске требуются инженеры, водители погрузчика, каменщики, машинисты автобетононасоса и автогрейдера.

Железногорский ремонтно-механический завод ГХК примет на работу операторов станков с программным управлением, токарей-расточников, фрезеровщиков.

«Норильсктрансремонт» нуждается в слесарях по ремонту автомобилей и дорожно-строительных машин. На постоянную работу в краевую полицию требуются дознаватели, следователи, оперативные уполномоченные, полицейский, водители.

Вакансии опубликованы в информационно-аналитической системе «Работа в России». Также информацию можно получить в центрах занятости населения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

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