Красноярск зарядили энергией будущего

Красноярск принял масштабную энергетическую конференцию, которая собрала ведущих специалистов страны и мира. Одна из основных тем - энергоэффективность. Международный формат еще раз подчеркнул столичный статус Красноярска, задал новые тренды в сфере энергетики, а также, что немаловажно, стал первым серьезным форумом для местных молодых специалистов и учащихся профильных классов.

Буквально еще неделю назад Красноярск принимал членов Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, и уже сегодня город снова стал глобальной площадкой уже мирового уровня. Международная конференция «Энергия будущего» объединила топ-менеджеров ведущих энергетических компаний страны в сфере энергетики. Зарубежными экспертами форума стали специалисты из Южной Кореи, Болгарии, Австралии и Китая. Также в конференции приняли участие молодые специалисты, студенты профильных специальностей, ученики профильных классов, горожане.

Инициатором проведения конференции стал мэр Сергей Еремин. В своей речи он отметил, что энергетика - одна из базовых отраслей для развития Красноярска и края.

«Для нас эта конференция - стартовая экспериментальная площадка. У неё несколько миссий, одна из них - «объединяющий мост» в обсуждении энергетических вопросов. Красноярск пользуется своим географическим положением и доказывает, что он центр делового, дружеского диалога между Азией и Европой. Принципиально важно, что в зале молодёжь, которая должна интегрироваться в производственную повестку, ведь будущее энергетической отрасли - в её руках», - сказал глава города.

Научные доклады и жаркие дебаты вокруг темы энергоэффективности стали украшением конференции. Эксперты обсудили перспективы развития «традиционной» и «нетрадиционной» энергетик в мире. Ведь с новыми технологиями меняются и города, их инфраструктура и благоустройство.

По словам Игоря Миронова, генерального директор Союза «РаПЭ» (объединение работодателей из сферы электроэнергетики, в котором состоят ведущие генерирующие компании страны), основные тренды сейчас движутся в сторону умной энергетики, цифровизации и экологии.

«В России в ближайшие годы будет расти энергопотребление, причем уже сейчас растет доля атомной энергетики», - заявил он. Судя по прогнозам специалистов, которые озвучил Миронов, к 2040 году в мире должны существенно сократить нагрузку на экологию со стороны энергетики.

Были также рассмотрены и новые инженерные проекты, инновации, новые источники энергии, которые помогают эффективно использовать энергию. Кроме того, участники обсудили развитие кадрового потенциала в этой сфере.

Представитель Болгарии - инженер-консультант научно-исследовательского института «Никкен Сэккей» Лидия Витанова в своем комментарии особо отметила пользу конференции, поскольку сейчас важным является использование энергии в будущем.

«Растет урбанизация, увеличивается население и, как следствие, увеличивается потребление энергии. И здесь встает вопрос рационального ее использования. Нужно подумать о том, как мы по-новому будем строить, какие материалы использовать, какие цифровые технологии внедрять, чтобы наносить как можно меньший ущерб экологии», - сказала Витанова.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин затронул тему качества городской среды в разрезе энергоэффективности и конечного потребителя.

«Любому потребителю важен вопрос присоединения к энергетической инфраструктуре и стоимости ресурса. Плюс надежность и качество этого ресурса. Еще один момент - экологичность, что определяет качество городской среды. Эти вызовы характерны для всей страны и в частности для Красноярска. Взять вопрос подстанций - многие из них не загружены, на многих есть большие потери - все это ведет к убыткам потребителей. Эти темы нужно решать», - высказался Пикин в своей презентации.

Также Пикин призвал развивать цифровое общество - по его словам, многие вопросы в сфере энергетики и энергоэффективности можно решить именно таким способом.

Конференция «Энергия будущего» дала властям и специалистам Красноярска не только новые мировые практики, но и заставила посмотреть на энергетику города со стороны. И оказалось, что в центре Евразии - Красноярске все находится на достаточно высоком уровне. Главное теперь не останавливаться.

текст: Алексей Спиридонов