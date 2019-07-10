10 июля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярск зарядили энергией будущего

Главная Экономика
Красноярск
12:39 10 Июля 2019
электроэнергия, энергетика, форум, конференция, красноярск
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Красноярск принял масштабную энергетическую конференцию, которая собрала ведущих специалистов страны и мира. Одна из основных тем - энергоэффективность. Международный формат еще раз подчеркнул столичный статус Красноярска, задал новые тренды в сфере энергетики, а также, что немаловажно, стал первым серьезным форумом для местных молодых специалистов и учащихся профильных классов.

Буквально еще неделю назад Красноярск принимал членов Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, и уже сегодня город снова стал глобальной площадкой уже мирового уровня. Международная конференция «Энергия будущего» объединила топ-менеджеров ведущих энергетических компаний страны в сфере энергетики. Зарубежными экспертами форума стали специалисты из Южной Кореи, Болгарии, Австралии и Китая. Также в конференции приняли участие молодые специалисты, студенты профильных специальностей, ученики профильных классов, горожане.

Инициатором проведения конференции стал мэр Сергей Еремин. В своей речи он отметил, что энергетика - одна из базовых отраслей для развития Красноярска и края.

«Для нас эта конференция - стартовая экспериментальная площадка. У неё несколько миссий, одна из них - «объединяющий мост» в обсуждении энергетических вопросов. Красноярск пользуется своим географическим положением и доказывает, что он центр делового, дружеского диалога между Азией и Европой. Принципиально важно, что в зале молодёжь, которая должна интегрироваться в производственную повестку, ведь будущее энергетической отрасли - в её руках», - сказал глава города.

Научные доклады и жаркие дебаты вокруг темы энергоэффективности стали украшением конференции. Эксперты обсудили перспективы развития «традиционной» и «нетрадиционной» энергетик в мире. Ведь с новыми технологиями меняются и города, их инфраструктура и благоустройство.

По словам Игоря Миронова, генерального директор Союза «РаПЭ» (объединение работодателей из сферы электроэнергетики, в котором состоят ведущие генерирующие компании страны), основные тренды сейчас движутся в сторону умной энергетики, цифровизации и экологии.

«В России в ближайшие годы будет расти энергопотребление, причем уже сейчас растет доля атомной энергетики», - заявил он. Судя по прогнозам специалистов, которые озвучил Миронов, к 2040 году в мире должны существенно сократить нагрузку на экологию со стороны энергетики.

Были также рассмотрены и новые инженерные проекты, инновации, новые источники энергии, которые помогают эффективно использовать энергию. Кроме того, участники обсудили развитие кадрового потенциала в этой сфере.

Красноярск зарядили энергией будущего

Представитель Болгарии  - инженер-консультант научно-исследовательского института «Никкен Сэккей» Лидия Витанова в своем комментарии особо отметила пользу конференции, поскольку сейчас важным является использование энергии в будущем.

«Растет урбанизация, увеличивается население и, как следствие, увеличивается потребление энергии. И здесь встает вопрос рационального ее использования. Нужно подумать о том, как мы по-новому будем строить, какие материалы использовать, какие цифровые технологии внедрять, чтобы наносить как можно меньший ущерб экологии», - сказала Витанова.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин затронул тему качества городской среды в разрезе энергоэффективности и конечного потребителя.

«Любому потребителю важен вопрос присоединения к энергетической инфраструктуре и стоимости ресурса. Плюс надежность и качество этого ресурса. Еще один момент - экологичность, что определяет качество городской среды. Эти вызовы характерны для всей страны и в частности для Красноярска. Взять вопрос подстанций - многие из них не загружены, на многих есть большие потери - все это ведет к убыткам потребителей. Эти темы нужно решать», - высказался Пикин в своей презентации.

Также Пикин призвал развивать цифровое общество - по его словам, многие вопросы в сфере энергетики и энергоэффективности можно решить именно таким способом.

Конференция «Энергия будущего» дала властям и специалистам Красноярска не только новые мировые практики, но и заставила посмотреть на энергетику города со стороны. И оказалось, что в центре Евразии - Красноярске все находится на достаточно высоком уровне. Главное теперь не останавливаться.

 

текст: Алексей Спиридонов

Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Абаканскую протоку в Красноярске очистят за 30 млн рублей

Абаканскую протоку в Красноярске очистят за 30 млн рублей

8 Июля 2019 г.
Работы рассчитаны на два года
Новости Красноярска: Пострадавшим от паводка в Канске выплатят по 50 тысяч рублей

Пострадавшим от паводка в Канске выплатят по 50 тысяч рублей

5 Июля 2019 г.
Также они смогут получить единовременную адресную выплату в 10 тысяч рублей
Новости Красноярска: Рекрутеры опубликовали самые дорогие вакансии в Сибири

Рекрутеры опубликовали самые дорогие вакансии в Сибири

4 Июля 2019 г.
Предложение о работе в Красноярске заняло третью строчку
Новости Красноярска: Красноярскому краю отменили штрафы за неосвоенные федеральных средства

Красноярскому краю отменили штрафы за неосвоенные федеральных средства

3 Июля 2019 г.
Речь о субсидиях от Минсельхоза
Новости Красноярска: В Красноярске заблокировали сайт по продаже санкционного сыра

В Красноярске заблокировали сайт по продаже санкционного сыра

3 Июля 2019 г.
На портале можно было купить «Камамбер», «Маасдам Фрико», «Бри», «Дор блю» и другие виды сыров
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС произвела 75-миллиардный киловатт-час

Богучанская ГЭС произвела 75-миллиардный киловатт-час

2 Июля 2019 г.
Это произошло 1 июля
Новости компаний
05/07
Восстановление нарушенного благоустройства под общественный контроль
04/07
Представлена программа празднования 400-летия Енисейска
04/07
База отдыха СибГУ им. М.Ф. Решетнева «Комета» ждет вас: цены ниже среднего
03/07
Прайс ООО «АВТО-РАДИО». Красноярск
02/07
Прайс ООО "Сибирское агентство новостей"
02/07
Прайс Дорожное радио - Красноярск
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцы задолжали 150 млн рублей за вывоз мусора

Красноярцы задолжали 150 млн рублей за вывоз мусора

9 Июля 2019 г.
Депутаты отчитались о действии «мусорной реформы»
Новости Красноярска: Красноярские ученые объяснили, почему медведи нападают на людей

Красноярские ученые объяснили, почему медведи нападают на людей

8 Июля 2019 г.
Как избежать столкновения с хищником
Новости Красноярска: Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посетил Красмаш

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посетил Красмаш

7 Июля 2019 г.
Он рассказал о реализации важных проектов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356