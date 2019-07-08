Автомобиль в кредит или лизинг: что выгоднее для предпринимателей Красноярска?

Рост корпоративных продаж легковых автомобилей в Красноярском крае по итогам 1-го квартала 2019 года составил 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом реализованные в лизинг машины по объемам почти добрались до кредитных. Разберем, какие выгоды получает бизнес при лизинговом финансировании, а когда можно воспользоваться автокредитом.
Казалось бы, на первый взгляд оба инструмента идентичны. Выбираешь нужную модель, готовишь требуемый пакет документов для предоставления банком средств на ее покупку и дожидаешься решения. Если все в порядке, вы или ваша компания становится обладателем транспортного средства. И все же существует, по меньшей мере, пять различий между лизингом и кредитом.
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Нет залога – нет проблем
Приняв решение воспользоваться автокредитом, как и любым другим видом внешнего финансирования, компания может столкнуться с требованием банка предоставить залог в виде основных средств или товаров в обороте, а также попросить поручительство (физических и/или юридических лиц). Такое действительно возможно, поскольку в процессе эксплуатации транспорт быстро обесценивается. У большинства малых и средних предпринимателей при этом нет залогового обеспечения априори, либо оно не подходит банку по степени ликвидности. При лизинге предоставлять дополнительные залоги не требуется.
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Не многовато ли кредитов?
При анализе финансовых показателей компании учитывается ее текущая закредитованность и, как следствие, платежеспособность. Если соотношение заемных средств к активам превышает установленные финансовой организацией нормы, это сильно затруднит получение кредита. Снять излишнюю нагрузку можно как раз с помощью лизинга, поскольку обязательства лизингополучателя не отражаются на его балансе при условии, что транспортное средство числится на балансе лизинговой компании.
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Лишние траты
При кредитовании амортизация автомобиля (потеря его товарной стоимости) будет списываться на себестоимость, которая четко регламентирована правилами бухгалтерского учета с утвержденными сроками полезного использования. Это не всегда отражает реальную потерю товарной стоимости, в то время как лизинг позволяет применить так называемый механизм ускоренной амортизации.
Дополнительно для целей налогообложения лизинг позволяет учитывать не только амортизационные начисления по автомобилю, но и лизинговые платежи (за вычетом начисленной суммы амортизации.). Таким образом можно оптимизировать налог на прибыль в течение всего срока договора. Еще один существенный плюс лизинга - возмещение НДС со всего объема платежей, которые, как и аванс, включены в себестоимость транспортного средства.
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Даешь скидку!
Часто автодилеры или даже сами банки предлагают автомобиль в кредит со скидкой. Но такая щедрость актуальна в основном для физических лиц. Лизинговая же компания куда охотнее предлагает дисконт корпоративным покупателям, причем на регулярной основе, поскольку получает их напрямую от автопроизводителей как оптовый покупатель техники. К примеру, самыми популярными марками за пять месяцев текущего года у юридических лиц в Красноярске из легковых машин стала Toyota с долей почти 17%, из грузовых – КАМАЗ с долей 40%. Дорогостоящий грузовик сегодня можно приобрести со скидкой на срок до 60 месяцев в лизинг, например, в компании Газпромбанк Автолизинг, которая недавно вышла на красноярский рынок.
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Часики тикают
Если у вашей компании уже открыта кредитная линия, которая не до конца выбрана, получить заем удастся в максимально сжатые сроки – за 1-2 дня. В реальной же жизни представители малого и среднего бизнеса имеют скромный кредитный лимит, да и банки для них его не всегда устанавливают – это все же прерогатива крупных компаний. Поэтому получение средств может затянуться от недели и более, ведь вас еще ожидают оценка залога и стоимости автомобиля, сбор внушительного пакета документов, принятие решения и проч.
Вместе с тем на российском лизинговом рынке набирает популярность приобретение автомобиля за один день, когда решения принимаются на основе экспресс-анализа при минимальном пакете документов. Так это происходит, скажем, в Газпромбанк Автолизинге. Для этого необходимо воспользоваться его системой Автомаркет, где представлен один из самых больших стоков в России из 170 тысяч новых машин (с учетом всех возможных комплектаций). Подбирается по совокупности характеристик нужный автомобиль, рассчитываются аванс, срок и прочие параметры, мгновенно подается заявка и получается готовое коммерческое предложение. И все это – не вставая с рабочего места, в режиме онлайн! Если параметры предложения вас устраивают, дальнейший процесс – чистая формальность. Нужно будет подписать договор с помощью ЭЦП через систему «Диадок» - также в онлайн-режиме. Весь описанный процесс занимает один день, а с представителем лизинговой компанией вы встретитесь разве что при передаче ключей в автосалоне.
Взвешиваем «за» и «против»
Мы разобрали основные выгоды и преимущества при приобретении автомобиля в лизинг и кредит. Как видно, возможности для покупки транспорта с использованием кредитных средств для компании весьма ограничены – для этого дополнительно может потребоваться поручительство и/или залоговое обеспечение, а также в большинстве случаев установленный кредитный лимит в банке. Поэтому зачастую юридические лица для пополнения или обновления автопарка выбирают лизинг. Здесь не придется выводить собственные средства из оборота, предоставлять банку дополнительный залог, а заодно удастся оптимизировать налоги и выгоднее воспользоваться лизингом.
По материалам «Газпромбанка»
фото: «Газпромбанк»