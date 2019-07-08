Автомобиль в кредит или лизинг: что выгоднее для предпринимателей Красноярска?

Рост корпоративных продаж легковых автомобилей в Красноярском крае по итогам 1-го квартала 2019 года составил 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом реализованные в лизинг машины по объемам почти добрались до кредитных. Разберем, какие выгоды получает бизнес при лизинговом финансировании, а когда можно воспользоваться автокредитом.

Казалось бы, на первый взгляд оба инструмента идентичны. Выбираешь нужную модель, готовишь требуемый пакет документов для предоставления банком средств на ее покупку и дожидаешься решения. Если все в порядке, вы или ваша компания становится обладателем транспортного средства. И все же существует, по меньшей мере, пять различий между лизингом и кредитом.

Нет залога – нет проблем

Приняв решение воспользоваться автокредитом, как и любым другим видом внешнего финансирования, компания может столкнуться с требованием банка предоставить залог в виде основных средств или товаров в обороте, а также попросить поручительство (физических и/или юридических лиц). Такое действительно возможно, поскольку в процессе эксплуатации транспорт быстро обесценивается. У большинства малых и средних предпринимателей при этом нет залогового обеспечения априори, либо оно не подходит банку по степени ликвидности. При лизинге предоставлять дополнительные залоги не требуется.

Не многовато ли кредитов?

При анализе финансовых показателей компании учитывается ее текущая закредитованность и, как следствие, платежеспособность. Если соотношение заемных средств к активам превышает установленные финансовой организацией нормы, это сильно затруднит получение кредита. Снять излишнюю нагрузку можно как раз с помощью лизинга, поскольку обязательства лизингополучателя не отражаются на его балансе при условии, что транспортное средство числится на балансе лизинговой компании.

Лишние траты

При кредитовании амортизация автомобиля (потеря его товарной стоимости) будет списываться на себестоимость, которая четко регламентирована правилами бухгалтерского учета с утвержденными сроками полезного использования. Это не всегда отражает реальную потерю товарной стоимости, в то время как лизинг позволяет применить так называемый механизм ускоренной амортизации.

Дополнительно для целей налогообложения лизинг позволяет учитывать не только амортизационные начисления по автомобилю, но и лизинговые платежи (за вычетом начисленной суммы амортизации.). Таким образом можно оптимизировать налог на прибыль в течение всего срока договора. Еще один существенный плюс лизинга - возмещение НДС со всего объема платежей, которые, как и аванс, включены в себестоимость транспортного средства.

Даешь скидку!

Часто автодилеры или даже сами банки предлагают автомобиль в кредит со скидкой. Но такая щедрость актуальна в основном для физических лиц. Лизинговая же компания куда охотнее предлагает дисконт корпоративным покупателям, причем на регулярной основе, поскольку получает их напрямую от автопроизводителей как оптовый покупатель техники. К примеру, самыми популярными марками за пять месяцев текущего года у юридических лиц в Красноярске из легковых машин стала Toyota с долей почти 17%, из грузовых – КАМАЗ с долей 40%. Дорогостоящий грузовик сегодня можно приобрести со скидкой на срок до 60 месяцев в лизинг, например, в компании Газпромбанк Автолизинг, которая недавно вышла на красноярский рынок.

Часики тикают

Если у вашей компании уже открыта кредитная линия, которая не до конца выбрана, получить заем удастся в максимально сжатые сроки – за 1-2 дня. В реальной же жизни представители малого и среднего бизнеса имеют скромный кредитный лимит, да и банки для них его не всегда устанавливают – это все же прерогатива крупных компаний. Поэтому получение средств может затянуться от недели и более, ведь вас еще ожидают оценка залога и стоимости автомобиля, сбор внушительного пакета документов, принятие решения и проч.

Вместе с тем на российском лизинговом рынке набирает популярность приобретение автомобиля за один день, когда решения принимаются на основе экспресс-анализа при минимальном пакете документов. Так это происходит, скажем, в Газпромбанк Автолизинге. Для этого необходимо воспользоваться его системой Автомаркет, где представлен один из самых больших стоков в России из 170 тысяч новых машин (с учетом всех возможных комплектаций). Подбирается по совокупности характеристик нужный автомобиль, рассчитываются аванс, срок и прочие параметры, мгновенно подается заявка и получается готовое коммерческое предложение. И все это – не вставая с рабочего места, в режиме онлайн! Если параметры предложения вас устраивают, дальнейший процесс – чистая формальность. Нужно будет подписать договор с помощью ЭЦП через систему «Диадок» - также в онлайн-режиме. Весь описанный процесс занимает один день, а с представителем лизинговой компанией вы встретитесь разве что при передаче ключей в автосалоне.

Взвешиваем «за» и «против»

Мы разобрали основные выгоды и преимущества при приобретении автомобиля в лизинг и кредит. Как видно, возможности для покупки транспорта с использованием кредитных средств для компании весьма ограничены – для этого дополнительно может потребоваться поручительство и/или залоговое обеспечение, а также в большинстве случаев установленный кредитный лимит в банке. Поэтому зачастую юридические лица для пополнения или обновления автопарка выбирают лизинг. Здесь не придется выводить собственные средства из оборота, предоставлять банку дополнительный залог, а заодно удастся оптимизировать налоги и выгоднее воспользоваться лизингом.

По материалам «Газпромбанка»

фото: «Газпромбанк»