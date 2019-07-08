Абаканскую протоку в Красноярске очистят за 30 млн рублей

В Красноярске очистят Абаканскую протоку. Министерство экологии и рационального природопользования направит на эти цели около 30 млн рублей в рамках госпрограммы по охране окружающей среды. На очистку воды уйдет два года, работы начнутся в ближайшее время, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Красноярского края.

Проблему загрязнения Абаканской протоки рассмотрели депутаты на заседании комитета по природным ресурсам и экологии.

Первый вице-спикер Сергей Попов отметил, что Абаканская протока — это не просто проблема местных жителей, это часть Енисея. А на реке накопился «целый комплекс межсубъектовых проблем», которые надо решать. Он предложил министерству расширить подходы и подготовить проект по оздоровлению Енисея. Это позволит краю участвовать в национальном проекте «Чистые реки», в рамках которого регионы получают федеральные средства на восстановление Волги или Байкала, и выразил готовность помочь в его разработке.

Отметим, что красноярцы жалуются на запах воды в Абаканской протоке, на берегу которой находится главный городской пляж Красноярска. Ранее Роспотребнадзор признал водоем непригодным для купания.

Фото: krasproc.ru