Пострадавшим от паводка в Канске выплатят по 50 тысяч рублей

Пострадавшим от паводка в Канске выплатят компенсации из краевого резервного фонда. По закону при частичной утрате имущества в чрезвычайной ситуации полагается материальная помощь в размере 20 тысяч рублей, при полной утрате имущества – 50 тысяч. Губернатор Александр Усс поручил всем жителям Канска предоставить максимальные выплаты.

«Необходимо выплатить пострадавшим максимальную сумму – по 50 тысяч вне зависимости от степени утраты имущества. Положенные оценочные процедуры и прием заявлений требуется провести в максимально короткие сроки», — заявил губернатор.

Глава региона рекомендовал оказать поддержку по такому же принципу пострадавшим от паводков в других районах края, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Люди смогут получить единовременную адресную выплату в связи с трудной жизненной ситуацией — 10 тысяч рублей. Тем, кто из-за наводнения лишился урожая, Минсельхоз должен помочь овощами.

По данным главы Канска Андрея Береснева, материальная помощь может потребоваться примерно 130 пострадавшим семьям — это порядка 350-400 человек.

Фото: ЧП Канск