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Рекрутеры опубликовали самые дорогие вакансии в Сибири

Главная Экономика
Красноярск
10:25 4 Июля 2019
работа, вакансии, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Эксперты портала по поиску работы Headhunter составили рейтинг самых дорогих вакансий в Сибири, актуальных на сегодняшний день. Первое место в топе заняло предложение из Кемерова. Директору по развитию IT-проектов на Кузбассе готовы платить от 300 тысяч рублей.

На втором месте – должность IT-специалиста, которую разместил работодатель из Иркутска. Соискателю предлагают зарплату в валюте от 3750 евро – это около 270 тысяч рублей. При этом придется переехать в Германию.

На третьем месте рейтинга вакансия директора по продажам пиломатериалов на экспорт в Красноярске. Специалисту предлагают зарплату от 250 до 400 тысяч рублей в месяц, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Также в десятку самых дорогих вошла вакансия директора по аквакультуре в сфере промышленного рыбоводства в Красноярске – зарплата от 200 тысяч рублей в месяц.

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