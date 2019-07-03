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Красноярскому краю отменили штрафы за неосвоенные федеральных средства

Главная Экономика
Красноярск
16:02 3 Июля 2019
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярский край освободят от штрафов за несвоевременное освоение субсидий из федерального бюджета в текущем году. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства России. 

Красноярский край стал одним из полусотни субъектов, которые федерация не стала наказывать санкциями. Сибирский регион оказался сразу в двух пунктах. Оба нарушения из аграрной области. 

В пояснении указано, что все регионы в списке не потратили выделенные федерацией деньги «по уважительным причинам». 

«В соответствии с действующими нормативными правовыми актами субъекты, которые по уважительным причинам не смогли в полной мере выполнить соглашения о предоставлении субсидий, могут быть освобождены от обязанности возвращать в федеральный бюджет часть субсидии», — говорится в документе. 

Согласно постановлению, власти Красноярского края вовремя не освоили субсидии «на оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства». Деньги региону выделил Минсельхоз России. Сумма средств в документе не указана. 

Во втором случае регион «провинился» по программе освоения субсидий «на содействие по достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса».

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