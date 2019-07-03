В Красноярске заблокировали сайт по продаже санкционного сыра

Октябрьский районный суд Красноярска запретил продажу санкционного сыра через интернет. На сайте можно было купить различные виды запрещенных к ввозу в Россию продуктов: «Камамбер», «Маасдам Фрико», «Бри», «Дор блю», «Филадельфия», «Фоль Эпи», «Амадеус» и другие.

Интернет-портал обнаружили сотрудники красноярской транспортной прокуратуры. На ресурсе дистанционно заказывали иностранные сыры. Однако данные товары нельзя ввозить в Россию в рамках продовольственного эмбарго.

«В Октябрьский районный суд Красноярска было направлено заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.

Суд удовлетворил требование прокуратуры в полном объеме. Сайт по продаже сыров заблокировали.