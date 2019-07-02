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Богучанская ГЭС произвела 75-миллиардный киловатт-час

Главная Экономика
Красноярск
12:07 2 Июля 2019
гэс, электричество, богучаны
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1 июля 2019 года Богучанская ГЭС выработала 75-миллиардный киловатт-час электроэнергии с момента ввода станции в эксплуатацию в 2012 году. Эта цифра в полтора раза превышает годовое энергопотребление Красноярского края, которое составляет 45 млрд кВт·ч.

Богучанская ГЭС – четвертая ступень Ангарского гидроэнергетического каскада, пятая по мощности гидроэлектростанция России. Возведение ГЭС было начато в 1970-х годах и впоследствии приостановлено из-за недостаточного финансирования. Достройка станции возобновлена в 2006 году компаниями РусГидро и РУСАЛ после заключения соглашения о совместной реализации проекта по созданию Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО) в составе Богучанской ГЭС и Богучанского алюминиевого завода. Первые гидроагрегаты станции были введены в эксплуатацию в 2012 году, проектной мощности 2 997 МВт Богучанская ГЭС достигла в 2015 году.

Выработка электроэнергии на ГЭС зависит от водности реки и установленных Росводресурсами режимов работы водохранилища. В первой половине 2019 года гидрологическая обстановка в районе Богучанской ГЭС складывалась более благоприятно, чем в 2018 году. В январе и феврале были установлены рекорды выработки в зимние месяцы за весь срок эксплуатации станции – более 1,2 млрд кВт·ч в месяц.

«Гидрологическая обстановка на Байкале и Ангарском каскаде ГЭС существенно изменилась к лучшему. Повысился уровень озера Байкал, ближе к проектным уровням заполнены водохранилища. Средние расходы Богучанской ГЭС в первом полугодии 2019 года были на 400-450 кубометров в секунду выше, чем год назад. Это позволяет более полно загрузить гидроагрегаты и увеличить выработку, чтобы обеспечить наших потребителей чистой энергией из возобновляемого источника», – отметил генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

 

по информации пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»

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