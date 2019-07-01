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Росстат зафиксировал стремительное падение цен на бензин в Красноярске

Главная Экономика
Красноярск
09:59 1 Июля 2019
топливо и азс, красноярск, цены
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярск оказался лидером в стране по темпам снижения цен на бензин. По данным Росстата в период с 17 по 23 июня топливо в краевой столице подешевело на 0,6%.

Снижение зафиксировано также в Симферополе, Краснодаре и Новосибирске, но не более, чем на 0,1%. При этом в 16 региональных центрах России ГСМ только дорожало, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Средняя цена топлива в Красноярске составляет 42,9 рубля за литр. АИ-92 заправки отпускают в среднем по 41,74 рубля за литр, АИ-95 – по 43,98 рубля, АИ-98 – по 49,5 рубля, дизельное топливо – 48,16 рубля за литр.

Напомним, на прошлой неделе крупная сеть АЗС в Красноярске снизила цены на бензин, объявив летнюю акцию.

Добавим, с 1 июля в России закончит действие мораторий по сдерживанию роста цен на бензин. Однако нефтяные компании обещали, что рост стоимости топлива не будет превышать инфляцию.

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